Natan in 10 hoogtepunten | Van ‘Saturday Night Fever’ tot koningin Mathildes trouwjurk

1 | Saturday Night Fever

1980 | Student interieurarchitectuur aan Sint-Lucas

‘Ik heb erg veel te danken aan mijn fantastische ouders. Het was lang niet evident om eind jaren 70, begin jaren 80 als jonge kerel te mogen studeren wat je interessant vond. Ik was geen bijzonder goede student, maar was gepassioneerd door mooie dingen. Mijn ouders hebben me altijd gesteund in alles wat ik ondernam.’

‘Van kleins af aan ging ik op woensdagmiddag graag mee met mijn moeder naar Rijsel, waar de mooie boetieks waren. Ik denk dat ik een goed oog had voor stoffen, kleuren, materialen. En het stond al snel vast: decoratie, dat zou mijn beroep worden.’

‘Als smalltown boy uit Ieper ging er op kot in Brussel een nieuwe wereld voor mij open. ‘Saturday Night Fever’ van de Bee Gees was de eerste elpee die ik kocht, en het werd de soundtrack van mijn studententijd. Ik heb de energie van de stad nodig: winkels, musea, theaters, restaurants… Ik hou ervan om mensen te observeren: goed kijken geeft altijd nieuwe inspiratie. Al zoek ik ook steeds vaker de rust op: mijn ochtendwandeling in het Ter Kamerenbos is een vast ritueel geworden.’

Toen Edouard Vermeulen in 1983 een parkeerplekje vond op de Louizalaan 158 – op het adres was al decennialang het ‘maison de couture P. Natan’ gevestigd – begon voor hem het grote modeavontuur. © Stefaan Temmerman

2 | De magie van een perfecte parkeerplaats

1983 | Louizalaan 158

‘Puur toeval was het dat ik in dit pand ben terechtgekomen en in de modewereld ben gerold. Er was een vrije parkeerplaats hier net voor de deur. Ik stapte uit mijn auto en zag de gouden naamplaatjes aan de voordeur. Het was een spontane ingeving, maar ik ben hier binnengestapt met de vraag of er nog een kamer vrij was. Het hele huis was verhuurd, behalve de hall. ‘Prima’, zei ik, ‘dan wil ik graag de hall huren’. Het werd mijn eerste bescheiden showroom, waar ik enkele van mijn kleine meubels en interieur­objecten toonde. De muren waren geschilderd in trompe-l’oeil­marmermotief.’

‘Ik ben een couturier, geen ontwerper. Een couturier is met zijn creaties net iets meer gericht op de wensen van de klant.’ Edouard Vermeulen Couturier

‘De rest van het verhaal is bekend: op ditzelfde adres was het ‘maison de couture P. Natan’ gevestigd, dat al bestond sinds 1930 en was overgenomen door Jacqueline Leonard, een vrouw op leeftijd. Toen zij ermee stopte, kon ik de volledige benedenruimte overnemen. En omdat hier nog geregeld klanten binnenstapten op zoek naar Natan, besloot ik om samen met één naaister, Christiane, enkele kledingstuks te maken.’

‘Helaas heb ik ze niet meer, die eerste Natan-ontwerpen. Het was een rood katoenen pak, met een bolero en een plooirok, beide afgebiesd in donkerblauw. Was ik niet puur toevallig in dit pand terechtgekomen, dan was het misschien nooit in mij opgekomen om met mode te beginnen.’

3 | De prinses front-row

1986 | Eerste defilé

‘Ik was nog maar net begonnen met Natan en had nog geen eigen klantenbestand, maar kreeg de kans om een modeshow te organiseren tijdens een benefietavond van de vereniging voor blinden. In dat publiek van zeshonderd mensen zat ook de toenmalige prinses Paola, de meter van die liefdadigheidsvereniging. Alweer een toevalligheid, maar dat was dus het begin van mijn goede banden met het koningshuis. Prinses Paola was een echte Armani-vrouw, ik heb haar later enkele keren mogen kleden en we voelden elkaar naadloos aan. Ze heeft een heel sterke esthetische visie.’

‘Na dat eerste defilé liepen de eerste bestellingen binnen, er kwam een tweede naaister bij en voilà, de trein was vertrokken. Snel daarna ben ik gestopt met de interieurstuks.’

4 | Een boetiek als een woning

1992 | Vincent Van Duysen ontwerpt de eerste prêt-à-porterwinkel

‘Veertig jaar Natan is vooral een verhaal van mensen en ontmoetingen. Dat toparchitect Vincent Van Duysen mijn eerste prêt-à-porterwinkel heeft ontworpen, vind ik nog altijd zeer bijzonder. Intussen heeft hij de meest prestigieuze zaken ingericht, van New York over Parijs tot Hongkong, maar de Natan-boetiek in de Naamsestraat in Brussel was zijn allereerste winkelontwerp.’

‘We wilden geen traditionele boetiek, maar een ruimte met de sfeer van een woning. Toen was dat nog ongewoon, vandaag blijkt het relevanter dan ooit. Nu mensen steeds meer online shoppen, is de winkelervaring nóg belangrijker geworden: we willen dat mensen de kleren ervaren, voelen, passen en een ontspannen moment beleven.’

‘Vincent en ik hebben later nog vaak samengewerkt, hij ontwierp zowel Natan-winkels als een privéwoning voor mij. Wat we gemeen hebben, is het uitgepuurde, het tijdloze, een minimalisme dat toch warm is.’

Voor zijn eerste prêt-à-porterwinkel klopte Edouard Vermeulen aan bij toparchitect Vincent Van Duysen. ‘We delen een minimalisme dat toch warm is.’

5 | De geheime bestelling

1999 | Trouwjurk Mathilde d’Udekem d’Acoz

‘Dit is zonder twijfel de bekendste creatie van het couturehuis Natan: de trouwjurk van Mathilde, met opstaande kraag en een vijf meter lange sleep. Een trouwjurk is hors catégorie. Bovendien was het hele maakproces dat eraan voorafging bijzonder interessant, omdat we in grote geheimhouding werkten. Tot de dag van het huwelijk was niet uitgelekt wie de trouwjurk van de huidige koningin had ontworpen.’

‘Intussen zitten we aan de nieuwe generatie: ook de prinsessen Elisabeth en Eléonore heeft Natan al gekleed. De banden met de vele royals – in België, Nederland en Luxemburg – hebben absoluut geholpen om Natan op de kaart te zetten. Royals geven naamsbekendheid, uitstraling en prestige. Als we op onze sociale media zien dat er veel clicks komen uit Zuid-Amerika, dan is dat puur het ‘koningin Máxima’-effect.’

‘Tegelijkertijd besef ik dat het ook vooroordelen met zich kan meebrengen. Wat we als hofleverancier maken, is heel specifiek afgestemd op bepaalde personen en bepaalde gelegenheden, en oogt daardoor soms iets klassieker en formeler dan de rest van onze collecties. Misschien lijkt Natan daardoor wat onbereikbaar voor veel vrouwen, terwijl ons prêt-à-porter net heel speels, kleurrijk en jong is. Dat is een van de uitdagingen waar we nu voor staan, om vooral ook aan een jonger publiek goed te tonen waarvoor we staan. Dat we tijdloos én modern zijn.’

De bekendste creatie van het couturehuis Natan: de trouwjurk van Mathilde, met opstaande kraag en een vijf meter lange sleep, uit 1999. ‘De royals hebben Natan mee op de kaart gezet.’ © Photonews

