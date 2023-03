Ontdek Bornholm, een afgelegen Deens eiland, met de beste tips en adressen

Praktisch

Bornholm is een eiland in de Baltische Zee voor de kust van Zweden, maar maakt deel uit van Denemarken.

| Vanuit Kopenhagen brengt een rechtstreekse vlucht van DAT (Danish Air Transport) je in veertig minuten naar Bornholm Airport (RNN) in Rønne, in het westen van het eiland.

| Verscheidene veerdiensten van en naar de havenstad Rønne verbinden Bornholm ook met het vasteland. De snelste bootverbinding is die naar Ystad, in het zuiden van Zweden (1,5 uur). Vanuit Denemarken kun je een nachtferry nemen in Køge, ten zuiden van Kopenhagen (5,5 uur). In het hoogseizoen zijn er ook ferry’s van en naar Sassnitz, in het noorden van Duitsland (3,5 uur).

Alle info en tickets via bornholmslinjen.com.