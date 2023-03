Opnieuw open | De mooiste publieke toiletten van Parijs

Ze werden gebouwd in 1905 op Place de la Madeleine. Londen diende als inspiratie: al in de jaren 1880 zag je daar de eerste openbare toiletten verschijnen in het straatbeeld. Dit waren de eerste in de Franse lichtstad. Het woord ‘hufterproof’ kenden ze in die tijd duidelijk nog niet. De art-nouveautoiletten werden uitgevoerd in luxueuze materialen: gelakt mahoniehout, glas-in-lood, bronzen kranen, mozaïek en gedecoreerde wandtegels.