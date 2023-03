Ozark Henry en zijn Brekr e-scooter | ‘Een Tesla is toch precies een aquarium?'

Piet Goddaer alias Ozark Henry ruilde zijn Vespa 125 in voor een Brekr, een e-scooter uit Nederland. Sabato rijdt mee achterop in Oostduinkerke aan max 50 km/u.

In ‘Batterijders’ rijdt Sabato mee met mensen die de overgang naar elektrisch rijden hebben gemaakt, op zoek naar de details van hun leven achter het stuur.

‘Hij rijdt 53 kilometer per uur, soms 54. Zeventig zou beter zijn, maar als er hier aan de kust veel verkeer is, ga ik er toch gezwind langs.’ Aan zijn studio in Koksijde zet Piet Goddaer (52) zijn open helm op en neemt ons mee voor een ritje. Zijn Brekr Model B valt onder de bromfietsen van klasse B. ‘In zones waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u mag ik zowel op het fietspad als op de weg rijden. Op andere wegen moet ik het fietspad gebruiken, tenzij verkeersborden dat anders aangeven.’

‘Vroeger had ik een Vespa van 125 cc, maar ik wilde iets elektrisch’, vertelt hij later. Op een foto zag ik Suzan Stortelder van het Nederlandse zangduo Suzan & Freek op zo’n Brekr zitten. Zij is groot, maar leek erg comfortabel te zitten – ikzelf meet net geen twee meter.’

Hij spreekt van een ware ontdekking. ‘Het was 2021, in volle pandemie. Er was nog geen verdeler in België en op dat moment was de Nederlandse grens voor ons dicht. Maar nadat ik een mailtje had gestuurd, kwamen twee medewerkers van Brekr vanuit de hoofdzetel in de voormalige gevangenis De Kruisberg in Doetinchem helemaal naar hier. Na die testrit was ik meteen verkocht: wat een vinnig ding! De Brekr is niet snel, maar er zijn nog maar weinig plekken waar je meer dan 50 km/u mag. En aan die topsnelheid zit je meteen – zzzoem!’

Autobiografie | Piet Goddaer / Ozark Henry (52) Eerste: ‘Een Renault R4 vol blutsen en builen. Daarmee heb ik veel avonturen beleefd. Ik had altijd een hamer bij om de startmotor tot leven te wekken. Ooit stond mijn dashboard in brand. En als ik de deur dichtsloeg, kreeg ik ze vaak niet meer open. Daardoor moest ik leren inbreken in mijn eigen auto – waarbij ik vier keer betrapt werd door de politie.’ Een Renault R4 Beste: ‘Ooit testte ik een geluidsinstallatie voor Bentley en mocht ik met zo’n auto rijden. Fenomenaal. Maar ik wil geen appelen met peren vergelijken. Ik reed ook graag met Volvo, en voor zijn prijs vind ik de Mini Cooper eveneens een ferme auto.’ Met spijt verkocht: ‘Geen. Als je er niet mee rijdt, heb je er toch miserie mee. En werken aan een auto zit er niet in.’ Droom: ‘Een grote Amerikaanse cruiser met een groot stuur en vooraan plek voor drie. Een karaktervol meubel. Er mag gerust een elektrische motor in.’

Extra batterij

Na wat vertraging – te wijten aan een verstoorde aanvoer van batterijen – werd de scooter een jaar geleden geleverd. Sindsdien reed Goddaer er dik 2000 kilometer mee. ‘Het voordeel met de Vespa was dat ik er de autosnelweg op mee kon. Maar in de winter stond hij vaak stil. En er was geregeld werk aan. Zo’n Vespa heeft vanzelfsprekend charme, maar is ook luid en vervuilt. Ik woon in de natuur. Dat deze e-scooter zo stil en comfortabel is, vind ik top. De Vespa was ook zwaarder en logger.’

Het is een bedrijfsscooter. ‘Van thuis, in Oostduinkerke, rijd ik ermee naar de studio, zo’n 3 kilometer verder. Ook voor een business lunch neem ik de Brekr. Je raakt hem overal kwijt. Ik neem dan de kleine paadjes – ook offroad, door de duinen.’ Hij toont het zand tussen de wielen. ‘Ook de kinderen breng ik ermee van hot naar her. Het is dan wel wat schuiven: normaal neem ik beide zitplaatsen in.’

Hij toont de vier rijmodi, van eco tot zeer sportief. De accu heeft een capaciteit van 2,0 kWh. Het is vandaag vrij koud, en in de eerste stand bedraagt de autonomie in volgeladen toestand 57 kilometer (Brekr spreekt van 70 kilometer in ideale omstandigheden). ‘Dat rijbereik kun je verdubbelen als je een tweede batterij aansluit’, aldus Goddaer. ‘Die kost 1800 euro. Ik ben begonnen met één batterij, en dat blijkt voldoende. Ik kan er makkelijk mee naar Oostende of Brugge. De batterij stop ik dan in mijn tas, waarna ik ergens vraag of ik ze kan laden. Dat gebeurt in een gewoon stopcontact en duurt zo’n drie uur.’

Personalisatie

Goddaer liet zijn scooter personaliseren. Een deel van de flanken kreeg felle kleuren: links geel, rechts groen. ‘De lievelingskleuren van mijn madam – en ze kon niet kiezen’, lacht hij. Ze keren ook terug in accenten op de wielen. ‘De opschriften 23/77 zijn mijn geluksgetallen. En 4/4/4 verwijst naar 4 april 2004, onze trouwdag. Het is ook de verjaardag van Sabine.’

Hij liet ook een telefoonhouder monteren. ‘Kijk, je kunt de Brekr volgen in een app, bij wijze van beveiliging.’

Vandaag kost de Brekr Model B in standaarduitvoering 4949 euro. ‘Als je er online een bestelt, zie je hoe ze tot die prijs komen’, zegt Goddaer. ‘De scooter zit eenvoudig in elkaar, en voor het minimale, jaarlijkse onderhoud en enkele updates komt een Brekr-ploeg uit Nederland naar hier. Ook interessant: als er nieuwe generaties batterijen op de markt komen, kan ik de oude zonder gedoe vervangen. Bij een auto is dat minder evident, veronderstel ik. De levensduur van je auto is zowat de levensduur van je batterijpakket. Maar hoelang is dat? Moet je betalen om zo’n pakket te verwijderen? Hoeveel kost een nieuw pakket? Is dat makkelijk in te bouwen?’

Barrières

Hij kijkt wel degelijk uit naar zijn eerste elektrische auto. ‘Eigenlijk ben ik niet zo’n motorfietsenmens. Een vriend van me ging ooit stevig tegen de grond. Ik heb geen schrik, maar ik weet wel dat het grootste plezier van zo’n ding in de snelheid zit, en ik vrees dat ik er niet volwassen zou mee kunnen omgaan. Met de Vespa was 100 km/u al een sensatie.’

Momenteel overweeg ik enkele elektrische auto’s. De SUV van het Amerikaanse Rivian is voorlopig alleen daar te verkrijgen, maar ik hoor dat hij naar hier komt. De nieuwe elektrische Volkswagen ID. Buzz vind ik ook cool – mijn vader had vroeger zo’n klassiek busje. Ook Volvo lanceert steeds meer elektrische versies. Of een Mini. Ik ben een Mini-fan. Maar de elektrische versie daarvan heeft nog onvoldoende rijbereik.’

Vooral het gebrek aan infrastructuur vormt nog een barrière. ‘Als ik in Brussel moet optreden, zou het prima zijn, een elektrische auto. Maar recent speelde ik in Eupen. Aan een cultureel centrum zou je een laadpaal verwachten, maar de dichtstbijzijnde stond op vijf kilometer. Dan moet ik al extra vervoer regelen.’

In afwachting rijdt hij nu in een Mini Clubman Cooper S (2021). ‘Ik werd lang gesponsord door Volvo. Maar ik ben al een tijdje met immersive sound of 3D-geluid bezig, waarbij je als luisteraar wordt ondergedompeld in een sensationele, muzikale ervaring. Ook andere automerken doen daarvoor een beroep op mij. En dat lag gevoelig, waardoor ik twee jaar geleden de samenwerking met Volvo stopzette. Ik had dus meteen een andere wagen nodig. Lang geleden had ik al eens met een Mini gereden. Dat vond ik plezant, en de Clubman bleek snel leverbaar. Die auto is best ruim, plakt aan de weg en rijdt sportief – ik zet mijn stoel altijd zo laag mogelijk. Met diezelfde stoel helemaal naar achteren kan ik vooraan trouwens mijn benen strekken: dat is in weinig grote auto’s het geval.’

Lelijke Tesla's

