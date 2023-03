Recept | Ceviche van jonge kabeljauw met passievrucht volgens Cecilia Edefalk

‘De expo ‘Swedish Ecstasy’ in Bozar was een absolute revelatie voor mij. Er hangt werk van Zweedse kunstenaars voor wie esoterie en spiritualiteit een hulpmiddel zijn om parallelle werelden af te beelden. Ik ontdekte er het werk van Hilma af Klint (1862-1944), een Zweedse mystica die pas na haar dood als een van de eerste abstracte kunstenaars ooit is bestempeld. Maar ook bij dit werk, ‘White Within’ van Cecilia Edefalk, bleef ik lang hangen. De Zweedse kunstenares schilderde het enorme werk nadat ze een veertiende-eeuwse sculptuur van een engel had gezien in het Toscaanse stadje San Gimignano. In haar visioenen heeft ze naar eigen zeggen contact met wijlen August Strindberg, de Zweedse schrijver-kunstenaar die ook in Bozar ruim aan bod komt.’