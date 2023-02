Recept | Kip in de oven met hazelnootpesto en dragonsaus

Wijntip

De familie Kühn maakt al ruim 230 jaar wijn in de Rheingau, een kleine wijnstreek langs de Rijn op zo’n uur ten westen van Frankfurt. Hier is riesling aan het feest. Peter Jakob Kühn is een aanhanger van de biodynamie. Wat je proeft, is het resultaat van de bijzondere bodem – met onder meer kwartsiet – en de zorg die de familie aan haar wijngaard besteedt. Deze droge riesling, een lieveling van wijngoeroe Robert Parker, heeft een reeks fijne zuren in huis (citrus stuift uit het glas), wat kruidigheid en veel mineraliteit. Het is een steviger wijn dan de riesling die je in de Moezel drinkt. (JS)