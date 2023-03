Recept | Kokkels met guanciale, tomaat en dragon

Wijntip

In de provincie Pontevedra, net onder Santiago de Compostella, tonen Vicky Mareque en Ana Quintela tot wat voor lekkers oude stokken albariño, de typische druif van de streek, in staat zijn. Dit is een krokante, minerale wijn – sommige fans ruiken behalve groene appel zelfs stenen in het glas. Hier draait het om fris en fijn. Daarom gebruikt het domein geen hout, maar inox tanks waarin de wijn bij lage temperatuur een tweede fermentatie op zijn gistcellen ondergaat. De droesem van die gisten zit nog onder in de fles: dus best decanteren voor het drinken. (JS)