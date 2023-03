Recept | Lentesla met asperges en langoustinestaarten

Voorbereiding

Als je geen gekonfijte look vindt in de delicatessenwinkel of supermarkt, kun je die makkelijk zelf maken: doe de teentjes verse knoflook in een pan en voeg genoeg olijfolie toe tot ze onder staan. Laat alles op een heel laag vuur minstens 30 minuten zacht sudderen, tot de look boterzacht is en licht goudbruin kleurt. Na het afkoelen kun je de lookteentjes met olijfolie in een bokaal bewaren in de koelkast. Voeg eventueel extra smaakmakers toe, zoals zwarte peperbollen, takjes tijm en laurierbladeren. De look wordt nog lekkerder na een tijdje, en je hebt meteen heerlijk gearomatiseerde lookolie.