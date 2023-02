Recept | Noedels met pijlinktvis volgens Rashid Johnson

‘In zijn beroemde reeks ‘Anxious Men’ beeldt Rashid Johnson koppen af met expressieve grimassen in scherpe contrasten. Deze gigantische versie van 2,45 bij 1,80 meter is gekrast in een laag was, zeep en zwarte verf, aangebracht op ordinaire witte tegels. Het werk, gemaakt in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, wordt op 2 maart bij Sotheby’s geveild. Voor mij is dit de Afro-Amerikaanse versie van ‘De Schreeuw’ van Edvard Munch: een brutaal, expressionistisch werk dat door merg en been gaat, maar tegelijk verwijst naar de precaire positie van de zwarten in Amerika. Zeker toen later bleek dat Trump won.’