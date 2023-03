Recept | Petit pot de crème volgens Maria Bartuszová

‘Toen ik de plaasteren sculpturen van de Slovaakse Maria Bartuszová (1936-1997) in Tate Modern in Londen zag, kwamen spontaan herinneringen uit mijn kindertijd terug. We knutselden toen ook vaak met gips. En we beplakten ballonnen met papier-maché. Als we die lieten ontploffen, bleef er een mooie ronde vorm over die we beschilderden. Geïnspireerd door haar dochter, goot Bartuszová gips in ballonnen en boetseerde die onder water tot organische vormen. Eieren, regendruppels, slakken, klieren: haar abstracte werken leunen heel dicht aan bij de natuur. En zelfs bij gerechten, want sommige lijken op een ingebonden gebraad.’