Recept | Popcorn volgens Franck Scurti

‘‘What goes up must go down’ heet de huidige expo bij Michel Rein in Brussel. Een zegswijze uit de financiële wereld, al kun je die uitdrukking evengoed existentieel interpreteren: niets blijft eeuwig goed gaan. De groepstentoonstelling bundelt allerhande werken over geld. Zoals de sculptuur ‘La Dette’ van Franck Scurti: een valies in nageschilderd krokodillenleer vol nagemaakte popcorn, ge­boetseerd in gips. Scurti gebruikt hier popcorn als symbool voor massavertier, maar hij toont hem in de ‘serieuze’ context van een ‘white cube’ galerie. Brood en spelen, daar heeft de kunstwereld inderdaad vaak wat van mee. Soms lijkt kunst entertainment, vlot consumeerbaar als popcorn bij een blockbusterfilm.’