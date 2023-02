Recept | Tartaar van zeebaars met een vinaigrette van passievrucht

‘De wilde zeebaars waarmee ik werk, komt uit Bretagne en wordt nog oldskool gevangen door vissers op zee: één boot, vier vislijnen. Als je houdt van vis en zeevruchten kun je het echt niet over je hart krijgen om producten te kopen die gevangen worden met meganetten die massa’s bijvangst meesleuren en gigantische schade toebrengen aan het leven in zee. Dit is een behoorlijk prijzige vis, maar less is more in dit geval: ik kies liever een kleine portie van een topproduct voor een smaakvol hapje.’