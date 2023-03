Recept | Tartaar van zeebaars volgens Ugo Rondinone

In ‘Chef-d’Œuvre’ ontmoeten kunst en koken elkaar in de recepten van chef en kunsthistoricus Matthieu Beudaert van restaurant Table d’Amis.

‘Bij Gladstone Gallery in Brussel zag ik een straffe expo van Ugo Rondinone. Behalve beschilderde sculpturen toont de Zwitserse kunstenaar er ook zijn ‘Mattituck’-serie, genoemd naar zijn woonplaats op Long Island, New York. De schilderijen zijn allemaal zonsondergangen, die hij zag vanuit zijn atelierwoning.’

‘Elk kunstwerk bestaat uit drie kleurvlakken van waterverf op canvas en draagt als naam de datum waarop het is gemaakt. In dit geval, 8 januari: een nietszeggende datum vereeuwigd à la On Kawara, de Japanse hedendaagse kunstenaar bekend van zijn ‘date paintings’.’

‘Rondinone doet een poging om de magie van het moment te vangen in één gesimplificeerde compositie. Hij zet tijd en licht om in kleur. Ik vertaal tijd in smaak. De zon is een tartaar van versneden zeebaars, vergezeld van filodeeg met een donkergroene planktonsaus en waterkerscoulis.’