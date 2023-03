Red meubels van de afvalberg en shop vintagekleren tegenover Dries Van Noten

1 | Tweede kans

Een stoel die een krasje opliep tijdens het transport, een bed dat een half jaar in de toonzaal stond of een bijzettafel met een kleine productiefout: het Belgische merk Ethnicraft komt met een nieuw concept om dit soort meubels een tweede leven te geven: Re-loved. Een apart platform waar je als consument een flinke korting opstrijkt én een meubel van de afvalberg redt.

Het gamma is online te koop, maar aanstaande vrijdag en zaterdag is er ook voor het eerst een fysiek verkoopmoment.

Ethnicraft probeert duurzaamheid te integreren in zijn zakenmodel en lanceerde eerder al een ander duurzaam initiatief: Live Light, waarbij je meubels huurt in plaats van ze te kopen. Zodat de meubels optimaal gebruikt worden.

2 | Liefdesleven

Tegenover Dries Van Notens Modepaleis runde zijn familie 120 jaar lang de bekende herenzaak ’t Meuleken, tot het faillissement in 2004. Om het pand niet te laten verkommeren, opent hier nu tijdelijk ‘For the love of life’. Een boetiek met vintagekleren – er wordt samengewerkt met Kringwinkel en Oxfam – in een hip, kleurrijk interieur van Dries Otten.