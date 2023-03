Restaurant Nast in Izegem | ‘De chef werkte 8 jaar bij Boury’

Culinair recensent Jan Scheidtweiler ging aan tafel bij restaurant Nast in Izegem: ‘Zowel de locatie als de chef is bijzonder én geslaagd.’

De honger naar verfijnde gastronomie is blijkbaar groot in Izegem en omgeving. Wie bij het nieuwe restaurant Nast voor de avondservice wil reserveren, kijkt aan tegen een wachttijd van vier maanden. Dat komt misschien omdat Nast klein is. Er zijn amper 32 couverts. Maar het is veilig te veronderstellen dat het succes meer met de bijzondere locatie en het talent van de chef te maken heeft.

Nast is gevestigd in een knap gerenoveerde ast, een geblokte bakstenen toren waar tot 1969 cichorei werd gedroogd. Kleine ramen, dikke muren, metalen ankers en een geperforeerd hoog plafond verwijzen naar het verleden. De wijnkelder ligt in de vroegere stookruimte.

Ook de chef is speciaal: Dean Masschelein werkte acht jaar bij Boury, negen kilometer verderop. Hij stond er in de keuken toen het restaurant vorig jaar zijn derde Michelinster kreeg.

Restaurant Nast in Izegem. © hablar.be

Flitsen van die ervaring aan de top toont de jonge chef doorheen het menu (vier gangen 58 euro, vijf gangen 70 euro) in verfijnd uitgewerkte details. De finesse zit zowel in een amuse met gefrituurde garnalenkoppen als in een flinterdun haverkoekje bij het dessert en in de hazelnootboter waarin cichorei verwerkt is. Masschelein kookt bovendien licht en zuiver, zoals hij met brio laat proeven in een gerecht rond schelvis. De moot is gepocheerd in melkwei en lambiek, gebrande prei legt een heel ander accent en tapioca, haringeitjes en gepofte boekweit houden ook de textuur spannend.

Een extra troef van de chef is zijn generositeit. Tot twee keer toe serveert hij een gerecht in twee bereidingen. Zo verschijnt rode poon eerst als licht gemarineerde sashimi met pompelmoes en watermeloenradijs. Daarna komt een stukje gebakken filet met koolraap, boerenkool en een diepe saus waarin dashi verwerkt is. Ook met aubrac-rundvlees toont Masschelein twee verschillende kanten van één ingrediënt. Bij gebakken dunne lende ligt een zuiderse garnituur van zachte aubergine, flinterdun geraspte courgette en een delicaat aardappelkoekje. Een winterse consommé van ossenstaart is afgewerkt met ossenstaartvlees en pastinaak. Zelfs bij het dessert, een creatie rond bloedsinaasappel, blijft de chef bij de les. Het is een hechte compositie waarin mascarpone en kardemom de fijne citrus aanvullen. Nast is het wachten waard.