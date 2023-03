Restaurant Neon in Lier | ‘Duurzaam en uitgepuurd in 1 menu’

via LinkedIn

Culinair recensent Jan Scheidtweiler ging aan tafel bij het nieuwe Neon in Lier: ‘De chef Nils Proost toont zich een fan van de door Noma heruitgevonden Scandinavische keuken.’

In ‘Proefwerk’ schuift culinair recensent Jan Scheidtweiler iedere week aan tafel bij de beste (en soms ook niet zo beste) Belgische restaurants.

Eigenlijk hadden Annelies Tersago en Nils Proost hun nieuwe restaurant gewoon Refter kunnen noemen: sinds februari koken ze in de voormalige eetzaal van de Normaalschool van Lier. In het imposante pand waar duizenden studenten aan tafel zaten, hoopt het koppel een ambitieuze stap te zetten. Na tien jaar Petit Cuistot, hun vorige zaak in Lier, hebben ze hier een bijzondere plek ingericht om gasten mee te nemen op een heel eigen, creatieve gastronomische beleving.