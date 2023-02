Restaurant Otoro in Hasselt | ‘Elk bord is Instagramklaar gedresseerd’

Culinair recensent Jan Scheidtweiler ging aan tafel bij Otoro in Hasselt: ‘Voor wie zich Otoro in Hasselt kan veroorloven, levert dat een mooie ervaring op.’

Van gebrek aan ambitie zal Pajtim Bajrami niet snel beschuldigd worden. Voor de Kosovaars-Belgische kok kan de lat niet hoog genoeg liggen. Op zoek naar glorie ruilde hij eerst de keuken van De Stadt van Luijck voor het nog chiquere Château Mirwart in Saint-Hubert. Maar omdat het daar niet naar zijn zin was, is de chef sinds het najaar van 2022 weer verhuisd naar Limburg. Samen met zijn vrouw Ardita Murseli – een schoonheidsspecialiste – nam hij De Vork over, het restaurant waarmee Luc Bellings zijn carrière beëindigde. Bajrami zegt zonder blikken of blozen dat hij met Otoro de eerste Kosovaar met een Michelinster wil worden.

Het lijkt wel alsof het koppel De Vork kant-en-klaar overgenomen heeft. Het interieur – met zwart-wit en natuurhout in de hoofdrol – lijkt onveranderd, inclusief het bestek en servies. De belangrijkste troef lijkt in de afmetingen te zitten: met amper twintig couverts is het hier zo compact dat controlefreak Bajrami zijn zaakjes goed kan volgen.

De jonge chef is een pincetman: zowat elk bord is Instagramklaar gedresseerd met dat chirurgische instrument. Bajrami scoort ook met luxe, van ganzenlever tot wagyurund. De naam van het restaurant verwijst naar zijn lievelingsingrediënt o-toro. Die buik van tonijn – het vetste en lekkerste deel – duikt in zowat elk menu op. Daardoor zijn ook de prijzen hoog: een menu in vijf gangen kost 105 euro, voor zes gangen betaal je 125 euro.

Met vier ragfijne hapjes – inclusief een rolletje tonijn – geeft Bajrami een sterke aftrap. Uit zijn Mirwart-periode heeft hij ook nog een gouden ei meegebracht, een amuse met crème van butternut en buikspek. Ook het voorgerecht, een cilinder van hamachi (geelvinmakreel), stond al bij Mirwart op de kaart. Op en rond de rauw gemarineerde vis wemelt het van fraîcheur, met een cevichesaus en flinterdunne radijs. Daarna volgen borden vol luxe, van langoustine met o-toro, over coquille in een sterke combinatie met aardpeer tot rijk gemarmerde wagyu kagoshima. Over het rundvlees, bij wijze van kruiding, raspt gastvrouw Ardita schilfers gedroogd tonijnhart, een opmerkelijk nummertje. Afsluiten doet de chef al even fris als stijlvol, met een delicaat dessert met kiwi en granny smith, afgetopt met blaadjes zuring. Met Otoro hijst Pajtim Bajrami zichzelf een trapje hoger op de gastronomische ladder.