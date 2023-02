Restaurant Tatar in Elsene | ‘Soms is klassiek beter dan al te experimenteel’

Culinair recensent Jan Scheidtweiler ging aan tafel bij Tatar: ‘Hip is Tatar zeker, maar het meest klassieke gerecht is het lekkerste op de kaart.’

In ‘Proefwerk’ schuift culinair recensent Jan Scheidtweiler iedere week aan tafel bij de beste (en soms ook niet zo beste) Belgische restaurants.

Smashburgers, Aziatische fusion en een bagelrestaurant, de Kasteleinswijk in Elsene heeft het allemaal. In de hipste eetbuurt van de hoofdstad, waar nieuwe restaurants even snel opduiken als overheidsplannen om het verkeer nog meer in de war te sturen, toont de horeca zich van zijn meest experimentele kant. Die omschrijving past ook bij Tatar, een van de jongste nieuwkomers in de wijk. Sinds het najaar van 2022 combineert initiatief­nemer Benjamin Homsy – een ex-consultant van Deloitte – er cocktails met variaties op tartaar, het fijngehakte rauwe rundvlees dat tegelijk een klassieker uit de Belgische keuken is.

Het bedenken van die variaties is de job van Luca Termine. De jonge chef combineert experimenteerdrift met ervaring bij Kamo, het Japanse restaurant met een Michelinster hier vlakbij. Dat levert gedurfde gerechten op, zoals tartaar van inktvis met dashibouillon, aubergine, zwarte look en gepofte boekweit (25 euro). De kaart lijst vijf versies op, inclusief een vegetarische tartaar met prei en polenta (19 euro).

Homsy heeft een voormalig bao-restaurant omgeturnd tot een pure, gezellige ruimte, met brute muren, houten meubels en een elegante bar. Die bar is dé plek om drankjes te maken, maar de eigenaar blijkt de – toegegeven: lekkere – cocktails als kant-en-klare mix te kopen bij de Brusselse specialist The Cocktails Club. By the way, in het aanbod zitten ook altijd minstens twee mocktails.

De meest klassieke tartaar is tegelijk de beste. Goed op smaak gebracht, grof gesneden rundvlees met lekkere frieten (22 euro). Bovenop ligt een in soja gemarineerde eidooier, een treffend gekozen detail.

De chef blijkt de definitie van tartaar ook uit te breiden naar kort geschroeide en flinterdun gesneden eendenborst. Daarin heeft hij gesmolten prei gestopt. Het geheel ligt, naast een mooi stukje gebakken foie gras, op een puree van zoete aardappel (25 euro). Het is een interessant gerecht, al had het een hechter geheel kunnen vormen. Dat geldt ook voor carpaccio van hamachi – een lid van de makreelfamilie (27 euro). Die is kort gebrand en ligt boven op stracciatella, een romige versie van mozzarella. Gekaramelliseerde sjalot, zachte mousselinesaus en gefrituurde garnalen maken er iets heel aparts van, maar echt tot leven komt het niet. Tatar is origineel, maar soms is klassiek beter dan al te experimenteel.