Sabato tipt 5 nieuwe expo’s | Van naakt in een kasteel tot kunst in Basic Fit

1 | Mode in het museum

Behalve modeweken prijken er op de fashionkalender van dit voorjaar ook boeiende expo’s. Wij kijken uit naar de show over de nog zelden getoonde stoffendessins die kunstenaar Andy Warhol maakte in de fifties en sixties. Vanaf 31 maart te zien in het Londense Fashion and Textile Museum.

Nog in Londen exploreert de expo ‘Africa Fashion’ de dynamische modescene van het Afrikaanse continent – op de foto (boven) zie je modellen backstage op de modeweek van Lagos. Ongelooflijk maar waar: het is de eerste Afrikaanse expo in de 170-jarige geschiedenis van het Victoria & Albert Museum.

In Parijs kun je dan weer naar LV Dream: een gratis toegankelijke ontdekkingstocht in het verleden, het heden en de toekomst van Louis Vuitton. Er is ook een café, een souvenirshop en een chocolaterie.

Fashion and Textile Museum | Waar | 83 Bermondsey Street, Londen

| Wanneer | Vanaf 31 maart

| Website | fashiontextilemuseum.org ‘Africa Fashion’ | Waar | Cromwell Road, Londen

| Website | vam.ac.uk/exhibitions LV Dream | Waar | 26 Quai de la Mégisserie, Parijs

| Website | vam.ac.uklouisvuitton.com

2 | Drongen Design

Vandaag opent in een verbouwde schuur in Drongen – bij Gent – een nieuwe vintage­galerie: Rénu Design. Christophe Glorieux toont er een collectie vintagemeubels, aangevuld met berbertapijten, Marokkaans keramiek, geurkaarsen, Afrikaanse objecten en het werk van de Luxemburgse artiest Eric Mangen.

Lelijk gezegd zou je Rénu een uit de hand gelopen hobby kunnen noemen. Passieproject is misschien een beter woord. Glorieux kreeg de vintagemicrobe te pakken toen hij als twintiger naar Brussel verhuisde. Elke zondag dweilde hij door de Marollen en over de Zavel op zoek naar schatten. Eerst kocht hij voor zichzelf, later ook voor vrienden. Tot zijn verzameling zo groot werd dat hij ze wilde delen met een groter publiek. Toen hij vorig jaar verkaste van een Brussels appartement naar een grote boerderij met leegstaande schuur was het idee voor Rénu geboren.

Rénu Design | Waar | Moerstraat 63, Drongen

| Wanneer | 18, 19, 25 en 26 februari

| Website | renu-design.com

Zijn showroom is open volgens afspraak en hij organiseert open weekends, zoals nu.

© Office Baroque / Sam Contis

3 | De kunst van het sporten

Een half jaar geleden opende het Antwerpse Office Baroque zijn nieuwe galerie in een voormalig Basic Fit-fitnesscentrum. De nieuwste expo brengt een ode aan dat sportieve verleden en heet ook ‘Basic Fit’. De ruimte wordt behangen met een levensgrote zwart-witfotoprint van een fitnessruimte. Er is werk te zien van zeventien kunstenaars, onder meer deze ‘ Untitled, 2021 (Runners)’ van de Amerikaanse fotograaf Sam Contis. Ook present: Virginia Overton – gespot op de Biënnale van Venetië – en Sofia Hultén.

Office Baroque | Waar | Everdijstraat 30, Antwerpen

| Wanneer | Tot en met 8 april

| Website | officebaroque.com

4 | Antwerp Cyber-Six

Op 18 februari opent in Antwerpen een bijzondere expo die mode doet rijmen met metaverse. En die de Antwerp Six binnenslingert in Web3.

Voor wie niet mee is: het gaat om een tentoonstelling over digitale mode. Dat zijn kleren die je alleen virtueel kunt dragen. ‘Digitale mode biedt de fun, de rebellie en de spanning die ik miste in de gewone fashionwereld. Dankzij de onbegrensde mogelijkheden is het pure zelfexpressie’, aldus Shayli Harrison.

Zij is een van de nieuwe ‘Antwerp Six’ die een creatie maakten voor deze expo, net als Modeacademiedirecteur Brandon Wen. De zes unieke stukken, te koop als NFT, zijn digitale couture met verfijnde details. Op de expo ontdek je de silhouetten via animaties, te zien op grote schermen. Ook thuis kun je de collectie ervaren, dankzij een augmented reality die je kunt beleven via Instagram. Hoe dat eruitziet? Over het beeld van je camera – een selfie bijvoorbeeld – wordt animatie gelegd van de zes silhouetten (foto onder) die vervolgens in een explosie versnipperen, waarna die losse elementen beginnen rond te zweven. Het initiatief komt van Mutani: een Antwerps platform dat modeontwerpers koppelt aan programmeurs om samen te creëren.

Antwerp Cyber-Six | Waar | Léon Stynenstraat 21, Antwerpen

| Wanneer | Tot en met 20 maart

| Website | mutani.io | plus-one.be

5 | Van voor naar achter

In plaats van vóór de camera staat Eva Rossie nu áchter de camera. Jarenlang werkte de Belgische als fotomodel, nu maakt ze carrière als fotograaf. Vandaag opent haar eerste solo-expo: ‘Les (Dés)Habilleuses’ in het Kasteel van Laarne.

Zoals de titel al doet vermoeden, maakt Rossie veelal naaktbeelden. Gender, intimiteit en lichamelijkheid zijn dan ook belangrijke thema’s in haar werk. Als reactie op haar vroegere modellenwerk wil ze alle types vrouwen aan bod laten komen.

Rossie maakte de reeks ook in het kasteel. In elk van de tien kamers laat ze een ander thema aan bod komen. Haar modellen vertolken onder meer kasteelvrouwen, kamermeisjes en kokkinnen. Een hoofdrol is weggelegd voor de kleedster: iemand bij wie alle figuren zich letterlijk en figuurlijk blootgeven. Wie goed oplet, ziet Rossie op de beelden ook af en toe voorbijkomen.