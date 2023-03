Sarah Parent, CEO Go Forest | ‘Veel mensen verwachten dat ik vegan ben’

De zaterdag van Sarah Parent, medeoprichter en CEO (chief ecological officer) van Go Forest, dat wereldwijd projecten rond herbebossing ontwikkelt.

Sarah Parent (33) Medeoprichter Go Forest, Go Ocean en Go Smart Digital.

Duurzaamheid als missie.

Womed Award 2021.

‘Zaterdag betekent: zelfzorg en zelfontwikkeling. Ik heb geen gezin en geniet van de tijd waarin ik nog geen rekening moet houden met anderen. Maar ik heb wel nood aan mijn vrienden.’ Deze week ging de ‘Auction for nature’ van Retopia van start, het project waarmee Sarah Parent (33) en kunstenaar Arne Quinze het Braziliaanse regenwoud willen herstellen. ‘Influencers zoals Tiany Kiriloff dienen waardevolle items in zoals kunstwerken en haute-couturehandtassen. De opbrengst wordt geïnvesteerd in bomen.’

Parent richtte Go Forest in 2020 op. ‘Het idee kwam onder meer van wijlen Philip Cracco, voor wie ik nog gewerkt heb: iets teruggeven aan de planeet mét een win voor de bedrijven. Mijn medeoprichter CO2logic reikt de expertise voor herbebossing aan, ik bedenk coole campagnes. De visie is: middenwegactivisme. Ik geloof meer in duizend bedrijven die iets kleins doen dan in drie perfecte.’ Vorig jaar stapte het Zwitserse South Pole, de grootste klimaatconsultant ter wereld, in het kapitaal van Go Forest. Nu richt Parent twee complementaire start-ups op: Go Ocean voor oceaanherstel en Go Smart Digital, dat kmo’s helpt hun digitale footprint te reduceren.

Parent houdt van uit eten gaan. Haar favoriete restaurants zijn Tero in Sint-Gillis, Le John in Antwerpen en Publiek en Kruidtuin in Gent. ‘Niet chic, wel cool.’ © Eva Beeusaert

10.30 uur | ‘In de week werk ik me kapot, op zaterdag slaap ik lang. Zonder schaamte.’

11.15 uur | ‘Op de markt hier in Ronse ga ik een weekvoorraad kraakvers voedsel kopen. Ik heb mijn vaste kraampjes. In de supermarkt komen de frambozen uit Marokko, hier ligt vooral de oogst van de fruitveilingen in ons land. Minder verpakte dingen, ook. Voorts staat er een uitstekende bakker uit Kortrijk, met versgebakken warme wafeltjes en zelfgemaakte choco. Af en toe koop ik ook vissoep. ‘Zo erg’, hoor ik sommigen al denken. Veel mensen verwachten dat ik vegan ben. Maar het hoeft niet perfect.’

13.00 uur | ‘Thuis eet ik van mijn oogst. Ik ben geen ontbijter. In de week is het: opstaan en beginnen. Ik leer intuïtief te eten: als ik honger heb en niet als het moet. Intussen ga ik door mijn LinkedIn. Eten zonder iets erbij te doen is niets voor mij.’

‘Hoewel ik de natuur verkoop, vertoef ik er zelf te weinig in.’ Sarah Parent Medeoprichter Go Forest

14.00 uur | ‘Ik praat bij met mijn moeder, rond en in de Heksenwandeling hier vlakbij in Ellezelles, le Pays des Collines. Tijdens de week beweeg ik te weinig, en hoewel ik de natuur verkoop, vertoef ik er zelf te weinig in.’

16.30 uur | ‘Ik zit thuis aan mijn bureau. Dingen inhalen waarvoor ik tijdens de week gestoord word. En de voorbije vier maanden: schrijven aan mijn boek over middenwegactivisme, dat uitkomt in september. Op zaterdag is er de mentale ruimte voor.’

19.00 uur | ‘Ik maak me op mijn gemak klaar. Heerlijk is dat. Op zaterdag mag het slow, al doe ik ook dan best veel. Ik ben nogal druk. Dat is een beetje mijn probleem. Zondag is nog slower.’

Go Forest wil via het planten van bomen bedrijven helpen om dichter te komen bij klimaatneutraliteit. © Eva Beeusaert

20.00 uur | ‘Tijd voor mijn sociaal leven. Ik heb veel mensen rond mij, onder wie vijf zeer goede vrienden met wie ik vaak naar een goed restaurant ga. Ik ben niet culinair aangelegd en kook zelf snel, of kant-en-klare dingen. Maar wat chefs doen met vegan boeit me enorm. Mijn vrienden wonen verspreid. Tero in Sint-Gillis, Le John in Antwerpen en Publiek en Kruidtuin in Gent zijn mijn favorieten. Niet chic, wel cool. Thuis eet ik bijna altijd vegetarisch, op restaurant kies ik wel vlees en vis. Ik vind: áls je het eet, geniet er dan echt van en zie het niet als een passe-partout.’

23.30 uur | ‘No strings attached. Na afloop belanden we vaak in een bar. In de week drink ik doorgaans niet, al laat ik me soms verleiden tot een glas rosé. Mijn ultieme guilty pleasure is een glas Baileys on the rocks. De jongste weken probeer ik wel op tijd thuis te zijn, om op zondag scherp te staan voor het boek. Op de terugweg luister ik graag naar nieuwe muziek of klassiekers, zoals van Hans Zimmer. De muziek staat belachelijk luid: mijn methode om wakker te blijven.’