Topdanser Wim Vanlessen | ‘Work hard, play hard is mijn ding’

In ‘Mijn Sabato’ delen bekende en minder bekende personen wat hun zaterdag bijzonder maakt.

Wim Vanlessen (47) 25 jaar Ballet Vlaanderen, ook als ‘principal dancer’.

Auteur kinderboek.

Oprichter ‘Dansersfonds’.

Advertentie

‘Als danser was ik op zaterdag nooit vrij: training tot 14 uur, en ’s avonds vaak een voorstelling. Nu is er ruimte voor improvisatie. Al probeer ik wat structuur te behouden.’ Op 6 maart vindt het eerste dansgala Time to Dance plaats. De organisator is Wim Vanlessen (47), die tot de beste dansers ter wereld behoort. In de galavoorstelling brengt hij de top van de balletwereld naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het is de kick-off van het Dansersfonds, een stichting die Vanlessen opricht. ‘Daar is nood aan. Het doel is tweeledig: jonge dansers steunen en wie fin de carrière is, bijstaan in het omschakelingsproces. Een plan voor daarna is belangrijk.’ Omdat hij artistiek directeur van het gala is, zal Vanlessen die avond zelf niet dansen. ‘Misschien doe ik het op een volgende editie: als het succesvol is, willen we er een jaarlijks event van maken.’

In 2019 stopte Vanlessen als principal dancer bij Opera Ballet Vlaanderen, waarna hij een kinderboek schreef: ‘Een heel bijzondere jongen’. Hij deed ook ‘movement direction’ voor bladen zoals Vogue, Numéro en voor de defilés van Dries Van Noten, en geeft lezingen en masterclasses. ‘Mensen denken vaak: na de balletcarrière is het gedaan. Maar eigenlijk begint het dan pas: nu kan ik mijn danservaring doorgeven aan de volgende generatie. Dat is de flow van het leven.’

© Alexander D'Hiet

8.30 uur | ‘Een langslaper ben ik niet. Een grote kok evenmin, maar ik kan wel een lekker ontbijt klaarmaken. Vers fruit, spiegeleitjes, spek, goede koffie. Soms ontbijt ik alleen, soms met vrienden. Een relatie heb ik niet. Ik sta ervoor open, maar zoiets kun je niet forceren.’

10.30 uur | ‘Ik probeer mijn lichaam in vorm te houden. ’s Zaterdags ga ik graag trainen in de fitness vlak bij het Koning Albertpark in Antwerpen, waar ik woon. Niets extreems – anders ga ik er misschien tegenop kijken.’

12.30 uur | ‘Lunch met Peter Vanmaldeghem van Realis, de hoofdsponsor van Time to Dance. We tafelen in Matobar, een nieuw Italiaans restaurantje van vrienden. Peter geeft aan de kinderen van de Koninklijke Balletschool de kans om naar de galavoorstelling te gaan. Zo ziet ook de volgende generatie de topdansers aan het werk.’

‘Het leven stopt niet als je danser af bent: integendeel, het begint nu pas. Nu kan ik mijn danservaring doorgeven aan de volgende generatie.’ Wim Vanlessen Topdanser

14.30 uur | ‘Na een lekkere pasta bianco en een goed gesprek ben ik blij. Ik loop rond in de stad waar ik van hou. Ik kom mensen tegen, drink een koffie in Matterhorn en bekijk vanaf het mooie terras de beweging. Er is veel sfeer.’

15.30 uur | ‘Ik loop langs winkels van vrienden om goeiedag te zeggen. Een van die plekken is de galerie van Ingrid Deuss. Zij steunt me door dik en dun, en ik steun haar.’

17.00 uur | ‘Apero in Henry’s, de cocktailbar van hotel Botanic Sanctuary, waar ik graag afspreek voor een coupe champagne of – als het werkgerelateerd is – een verse gemberthee. Vandaag zie ik Kanika Holloway, die mee het gala op poten zet. Kanika is een Amerikaanse en woont al tien jaar in Antwerpen. Ze is consultant en bezeten door cultuur. Met de voorbereiding van de galavoorstelling ben ik al vier maanden voltijds bezig: fondsen zoeken, dansers boeken, de logistiek en de rechten organiseren. Om mensen warm te maken en dingen gedaan te krijgen mag je niet binnen blijven zitten.’

‘Mijn favoriete aperitiefplek is Henry’s, de cocktailbar van hotel Botanic Sanctuary in Antwerpen. Voor een coupe champagne of verse gemberthee.’ © Hugo Thomassen

19.00 uur | ‘‘s Avonds staat er meestal een diner gepland, en ga ik graag kijken naar mijn collega’s bij Opera Ballet Vlaanderen. Soms ben ik in de loop van de dag iemand tegengekomen en beslissen we à l’improviste om iets te gaan eten. Leuk. In Arte, Ferrier 30 of Renaissance vinden we wel een tafeltje. Of ik schuif mee aan aan een tafel die al is geboekt. Ik werk graag hard en geniet tezelfdertijd. Work hard, play hard.’

23.00 uur | ‘In BelRoy’s Bijou op het Zuid drink ik mijn favoriete cocktail: de penicilline. Vraag me niet wat erin zit, hij is zalig gekruid.’

0.30 uur | ‘Ik ben niet het type dat thuiskomt, tanden poetst en in bed kruipt. Ik bekijk mijn sociale media en pik misschien een spannende Netflix-serie of docu mee – ‘Tina’, over Tina Turner, vond ik intrigerend. Of ik bel met vrienden in L.A., zoals Stephen Galloway. Hij was principal dancer bij Ballett Frankfurt en is nu een beroemde ‘movement director’ – onder meer voor The Rolling Stones en Miley Cyrus. Nu organiseert hij mee het gala. We toetsen af waar we staan, en lachen tussendoor wat af.’