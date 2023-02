Topmodel Daphne Velghe | ‘Er staan 20.000 selfies op mijn smartphone’

via LinkedIn

De New York Fashion Week is volop aan de gang. Ook Belgisch topmodel Daphne Velghe loopt er shows. Wat haar achter de schermen online bezighoudt, lees je hier.

Daphne Velghe was veertien toen ze op Laundry Day werd gescout. In de jaren daarna werkte ze tijdens de zomervakantie weleens voor Natan en Essentiel, maar pas toen ze afstudeerde aan de Universiteit van Antwerpen, maakte ze van haar modellenwerk haar leven. De Antwerpse liep al shows voor onder meer Dior en Chanel, en nu, tijdens de New York Fashion Week, bewandelt ze de catwalk voor haar favoriete merken Christian Siriano, Pamella Roland en Badgley Mischka.