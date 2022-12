Van nachttrein tot dure wijn: de meest gelezen Sabato-stukken van 2022

De nachttrein is back on track, we proeven wijn van 30.000 euro en de vegan keuken is de nieuwe it-girl van de gastronomie. Dit zijn de meest gelezen Sabato-stukken van 2022.

1. De Instagrammable schoonheid van verloederde supercars

18 januari 2022

Ze zijn een hit op Instagram @abandoned_supercars_: beelden van verloederde bolides die zomaar op straat, in de woestijn of in een parking zijn achtergelaten. Van de Ferrari F40 van de zoon van dictator Saddam Hoessein tot een Bugatti Veyron ergens in Rusland: een bloemlezing door journalist Bert Voet.

Schermvullende weergave ©Richard Prince • rprincephoto.com

2. Glucose Goddess: de zoveelste hype of doorbraak in dieetland?

18 mei 2022

‘We moeten ophouden met ons schuldig te voelen over het eten van calorieën en stoppen met ze te tellen.’ Heeft de Franse biochemica Jessie Inchauspé met haar bestseller ‘Glucoserevolutie’ het geheim gevonden van gezond eten én succesvol diëten? Journalist Michael de Moor deed de test.

Schermvullende weergave ©Courtesy of Glucose Goddess

3. Op wandel door het hoofd en de wereld van chef Willem Hiele

23 mei 2022

In december 2021 doofde de oven in Koksijde, en in de zomer van 2022 start chef Willem Hiele dicht bij de branding in Oostende met wat de zee en het land hem brengen. En hij? ‘Als ik ga wandelen, kom ik met groen speeksel terug.’ Journalist Rik Van Puymbroeck ging op wandel met Willem Hiele.

Schermvullende weergave ©Stefan Vanfleteren

4. De controversiële wijn van 30.000 euro: een ode aan de smaak van 1855

13 mei 2022

30.000 euro kost één fles. Loïc Pasquet lanceerde, op zoek naar de heilige graal in Bordeaux, de derde jaargang van zijn ‘duurste jonge wijn ter wereld’. Hij kan daarbij rekenen op enthousiaste fans, zoals Albert II van Monaco, maar ook op een leger tegenstanders. Journalist Jan Scheidtweiler ging bij hem langs.

Schermvullende weergave ©Jean-Bernard Nadeau / Cephas

5. Fancy food: de opkomst van vegan topgastronomie

8 juni 2022

Vergeet de banale toast avocado en de pompoendip met crackers: de plantbased keuken krijgt gastronomische allures. Van driesterrenrestaurant ­Eleven Madison Park in New York tot vijfsterrenhotel Sapphire House Antwerp: journalist Evelien Rutten trok naar de hoogste regionen van de foodscene.

Schermvullende weergave ©Filipe Wiens

6. De nachttrein is back on track: vijf lijnen om uit te proberen

27 oktober 2022

Nog niet zo lang geleden leek hij ten dode opgeschreven. Maar de nachttrein staat weer helemaal op de rails, klaar om Europa te doorkruisen. Sabato selecteerde vijf spectaculaire lijnen om uit te proberen.

Schermvullende weergave

7. Op bezoek in het kasteel van ex-Galapagos CEO Onno van de Stolpe

16 september 2022

Ex-CEO van biotechbedrijf Galapagos Onno van de Stolpe en partner José Van Tol stortten zich op de renovatie van een zeventiende-eeuwse beschermde kasteelhoeve in Namen. Voor Sabato zetten ze hun poorten open. Journalist Emilie Moors ging er op bezoek.

Schermvullende weergave

8. Sabato’s restaurantgids The 100 Food | Waar eten de sterrenchefs?

4 november 2022

Sabato selecteerde honderd culinaire adressen, getipt door twintig Belgische sterrenchefs. Van sympathieke eetcafés tot de meest exclusieve toprestaurants, ver weg en dichtbij.