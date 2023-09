Vijf tips om nog meer van je platencollectie te genieten

Sommige platenspelers zijn all-in-ones en hebben alles wat je nodig hebt om naar muziek te luisteren. De meeste hebben wel nog altijd een externe versterker nodig. Die brengt het zwakke elektrische signaal van de cartridge naar beluisterbare geluidsniveau’s.

Je kan genieten van extra geluidskwaliteit door een aparte 'phono'-voorversterker te gebruiken. Een apart model heeft in de regel een betere geluidskwaliteit dan de 'phono'-voorversteker die geïntegreerd zit in je gewone versterker. Een 'phono'-voorversterker is zelfs een must als je huidige versterker niet over een 'phono'-ingang beschikt.

Geavanceerdere modellen bieden ook extra opties om de versterking beter af te stellen op de cartridge die je gebruikt op je platenspeler. Je kan er vaak ook het geluid extra mee afstellen volgens je persoonlijke voorkeuren.

4 | Poets de plaat (ja, echt)

De Pro-Ject Vinyl Cleaner VC-S beschikt over een afzuigmechanise voor renigingsvloeistof. © Pro-Ject

Platen die je tweedehands koopt hebben vaak jaren stof en vuil in hun groeven verzameld. Ook nieuwe platen kunnen onzichtbaar vuil zijn door residu van het productieproces. Die vervuiling creëert vaak de ‘pops, ticks en ruis’ die veel mensen ironisch genoeg deel van de charme van vinylplaten vinden. Maar een echt propere plaat is stil en laat alleen de muziek in de groeven horen.

Een koolstofvezelborstel kopen is je eerste en beste verdediging tegen vuile platen. Leg de plaat op de speler en duw de haren van de borstel lichtjes in de groeven. Zet je platenspeler aan en beweeg met je borstel zachtjes weg van het midden van de plaat. Je zal versteld staan van de hoeveelheid stof die je uit sommige platen kan verwijderen.

Voor mensen die een stap verder willen gaan in het reinigen van hun platen zijn er machines ontworpen om ‘nat’ te reinigen. Bij de meeste breng je zelf op een draaiende plaat reinigingsvloeistof aan die dan door het toestel weggezogen wordt. Resultaat: een droge en diep gereinigde plaat.

Aan het uiterste eind van het spectrum bestaan er (prijzige) volautomatische machines die je platen reinigen met ultrasone geluidsgolven en drogen . Die slagen erin zelfs de kleinste vuildeeltjes uit de groeven van je platen te verbannen.

5 | Check de plaatsing van je platenspeler

Een platenspeler is een erg gevoelig instrument dat ontworpen is om de kleinste vibraties en nuances in de groeven van je platen op te pikken. Zet je speler dus niet op eender welke plek in je woning.

Let er in elk geval op dat je speler waterpas staat, zo vermijd je fouten in de beweging van de toonarm over de plaat. Je zet hem ook beter niet op de vloer, of erger nog: boven op je luidsprekers. Voetstappen op de vloer, de geluidsgolven en vibraties van je luidsprekers: ze worden allemaal opgepikt door je speler en sluipen de muziek binnen die je eigenlijk wou beluisteren.