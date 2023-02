Zweedse designer Beate Karlsson | Onbetwiste koningin van de ‘freaky footwear’

Wie de gehakte crocs van Balenciaga of de hoefachtige Tabi-­schoenen van Maison Margiela maar te soft vindt, is met Beate Karlsson gegarandeerd ‘in for a ride’. De Zweedse ontwierp al dijhoge silicone laarzen met vier tenen, klauwachtige sandalen gemaakt met 3D-geprinte vingers en harige oversized moonboots waarvoor ze – zo lijkt het wel – Chewbacca vilde. Ideaal voor als je geen zin hebt om je benen te scheren.

Karlsson groeide op in Stockholm en verhuisde op haar negentiende naar New York. Ze studeerde er aan de Parsons School of Design. Andere notabele alumni van die prestigieuze school: Roy Lichtenstein, Marc Jacobs, Alexander Wang en Tom Ford. Na haar studies ging ze aan de slag bij het Amerikaanse modehuis Coach, als designer van het ‘special projects’-team. Daarna werkte ze bij het Amerikaanse merk Pyer Moss, als hoofd van de accessoiredienst.

© Federico Pompei

De 27-jarige Karlsson is sinds 2020 creatief directeur bij Avavav. Het in Firenze gevestigde label werd in 2017 opgericht door Linda en Adam Friberg, het duo dat ook achter de ketens Cheap Monday, Monki en Weekday zit. ‘Ik was van in het begin heel duidelijk dat ik eigenlijk mijn eigen merk wilde lanceren’, vertelde ze over die samenwerking aan Vogue. ‘Als dit een project van lange duur zou worden, moest ik de vrijheid krijgen om mijn eigen creatieve visie te vormen.’

Klei en siliconen

Om die visie tot leven te brengen gaat Karlsson graag aan de slag met klei en silicone. Ze noemt de DIY-cultuur een van haar belangrijkste inspiratiebronnen. Haar bombastische designs zijn nog nét draagbaar en balanceren op de grens van mode en kunst.

Goedkoper dan injecties: Beate Karlsson ging in 2020 al viraal door replica’s van de kont van Kim Kardashian te verkopen. © AVAVAV

Karlsson valt creatief niet gemakkelijk vast te pinnen. Waarin ze wél honderd procent thuishoort, is het digitale tijdperk. De gen Z’er is een kind van de internetgeneratie en weet perfect hoe ze de sociale media moet bespelen. Haar eerste virale moment beleefde ze drie jaar geleden: toen lanceerde ze met twee andere kunstenaars The Bum Project. Uit latex maakten ze exacte replica’s van de beroemdste kont van onze generatie: die van Kim Kardashian. De nepderrière – die toen ietwat groter was dan nu – was te koop voor zeshonderd dollar. Geen prikje, maar wel goedkoper dan injecties.

Ook haar eerste defilé was een viraal schot in de roos. Op de debuutshow van Avavav, in september vorig jaar, beval ze haar modellen om in het midden van de cat­walk op de grond te vallen. Als het eerste model ‘struikelt’, houdt iedereen in het publiek even zijn adem in. Toeschouwers kijken ongemakkelijk toe terwijl ze onhandig rechtkrabbelt. Dan struikelt ook het tweede model, het derde enzovoort. Als laatste komt Karlsson zelf naar buiten en – je raadt het al – valt ook zelf. Een daverend applaus volgt.

‘Ontwerp ik stukken omdat ik weet dat ze viraal zullen gaan of omdat ik er echt achter sta?’ Beate Karlsson Designer