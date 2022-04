5 iconische creaties van Portaluppi in Milaan

Zijn ‘Villa Necchi’ schitterde in films zoals ‘House of Gucci’ en ‘I am love’. Toch deemsterde de naam van Piero Portaluppi (1888-1967) de voorbije jaren wat weg. Kan een nieuw boek de Italiaanse architect eindelijk weer de renommee geven die hij verdient? Oordeel zelf. We stippelden een parcours uit langs zijn indrukwekkendste ontwerpen in Milaan die je kunt bezoeken. Om bij te houden voor een volgende citytrip.