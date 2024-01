Binnenkijken in de XXL-paalwoning van toparchitect Le Corbusier in de Loire

via LinkedIn

Je droomt al van je volgende vakantie? Misschien breng je die wel door in de Loire, in de ‘Unité d’Habitation’ van toparchitect Le Corbusier. Neem alvast een kijkje.

Het Zuid-Franse Marseille heeft zijn ‘Cité Radieuse’. Minder geweten is dat ook Firminy een ‘Unité d’Habitation’ van toparchitect Le Corbusier heeft die gezien mag worden. In die stad in het departement Loire, niet ver van Saint-Etienne, bouwde ‘Corbu’ zijn grootste complex van Europa.