Binnenkijken in de tuin van Glin Castle, het kasteel van ‘The Crown’-acteur Dominic West

Catherine FitzGerald houdt drie van haar vier kinderen en hun vriendjes in de gaten terwijl ze aan het fornuis staat. Ze bereidt de groenten die ze daarnet is gaan plukken in haar omheinde tuin van iets meer dan een halve hectare in Glin Castle, in het graafschap Limerick, in het westen van Ierland. Ondertussen hebben de kinderen haar man in een gerimpelde en kleurrijke keukenschort gestoken. Dominic West draait mayo­naise op het ritme van een YouTube-video, want dit is zijn debuut in de keuken. Voor één keer zit hij in een heel andere rol dan die van prins Charles in de Netflix-serie ‘The Crown’. Of van detective James ‘Jimmy’ McNulty in ‘The Wire’. Of ook nog Eddie, de rol die hij straks vertolkt in het theaterstuk ‘A View From The Bridge’. Dat stuk, geschreven door Arthur Miller in 1955, vertelt het verhaal van een gezin dat Italiaanse immigranten in hun huis verwelkomt.