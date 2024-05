Binnenkijken in een duplexpenthouse met daktuin in de Brusselse Rand

De avond waarop de boshuisoptie verticaal geklasseerd werd, gingen Verdoodt en zijn echtgenote naar een casco dakappartement kijken. In een van Verdoodts vastgoedprojecten in centrum Ternat was er nog een duplexpent­house vacant. Diezelfde avond beslisten ze om naar daar te verhuizen. ‘Er bestond al een plan voor dat appartement, maar we hebben het helemaal herontworpen. De raamindeling, de trap en de circulatie waren anders’, zegt Niels Van der Straeten van Objekt Architecten, het Aalsterse bureau dat ook al het boshuis had getekend. ‘Architectuur, interieur en tuin zijn hier perfect in symbiose. We zijn heel ver kunnen gaan in dit project, ook qua inrichting en detaillering. Al het maatwerk in notelaar en de ruwe vloeren zijn uitgezet in een strak grid. Alle respect voor de stielmannen die dat gerea­liseerd hebben.’

Het penthouse voelt aan als een luxejacht. Via een notelaren trap bereik je de ‘kajuiten’. © Yann Deschepper

Luxejacht

Het villa-appartement ziet eruit als een open loft, maar voelt toch aan als een huis met knusse hoekjes en kantjes. ‘De keuken, tv-hoek en het bureau zijn plekken waar je je kunt terugtrekken. Maar als ik thuis ben, zit ik in de praktijk gewoon aan de keukentafel te werken’, geeft Verdoodt toe. Ruimtelijk klikt de duplex heel goed in elkaar. Het penthouse heeft iets van een luxejacht. Vanaf het ‘dek’ heb je zicht op het intensieve groendak. Via een notelaren trap bereik je de ‘kajuiten’: de luxueuze slaapvertrekken, die zich onder de leefruimte bevinden.

Van de ruwe vloer van Atelier Franssens tot het tapijt van Carine Boxy: textuur is de bottomline bij de interieurkeuzes. De hanglamp is van Gino Sarfatti, heruitgegeven door Astep, het merk van zijn kleinzoon. © Yann Deschepper

Ook qua inrichting is niets over het hoofd gezien. Van de wanden in ruw gespatelde kalkverf, de lampen van Brokis, de ruwe vloer van Atelier Franssens tot het tapijt van Carine Boxy: textuur is de bottomline bij nagenoeg alle interieurkeuzes. Toch leiden die doorleefde materialen niet tot overkill. Ze worden mooi uitgebalanceerd met cleanere elementen. Zoals de USM-kasten, het CEA-kraanwerk, het Bauhaus-buismeubilair of de inox keuken, uitgerust voor de betere hobbykok. ‘En dan zitten nog veel luxe-elementen gewoon verborgen. Ik hou bijvoorbeeld niet van standaard stopcontacten of schakelaars. Dus zijn die onzichtbaar ingewerkt, net als de B&O-speakers.’

De doorleefde materialen worden mooi uitgebalanceerd met cleanere elementen. Zoals de USM-kasten, het CEA-kraanwerk, het Bauhaus-buismeubilair of de inox keuken, uitgerust voor de betere hobbykok. © Yann Deschepper

Ontploft

Aan luxe hoefde Verdoodt niks in te boeten. Maar ook de natuurliefhebber in hem moest geen compromis sluiten. ‘Ik zie hier pimpelmezen, kuifmezen en zelfs torenvalken in mijn daktuin. We werkten samen met de Antwerpse daktuinspecialisten Bart & Pieter’, zegt hij. ‘Heb je gezien dat de planten tot tegen het raam groeien? Ik wilde dat de tuin letterlijk aan de achtergevel begon. Alles is vorig jaar in april geplant. Drie maanden later was het groen al helemaal ontploft. Op plekken waar niet genoeg substraat lag voor de wortelgroei, hebben Bart & Pieter gewoon een hogere hoop aarde voorzien. Mijn eerste idee was om één grote vijver te maken van mijn daktuin. Maar zo’n wilde tuin was een veel beter plan. De planten zijn niet alleen een vogelparadijs, ze geven ‘s zomers ook koelte en schaduw. En als het hier toch te warm wordt binnen, laat ik het dakappartement eens goed doorwaaien.’

Voor de daktuin klopte Lode Verdoodt aan bij de Antwerpse daktuinspecialisten Bart & Pieter. Opvallend is dat de daktuin geen terras of verharding heeft. ‘Het substraat waarin de planten, bomen en struiken groeien, is hard genoeg om op te stappen.’ © Yann Deschepper