Binnenkijken in een kleurrijk, modernistisch ‘schip’ in Duitsland

Geïnspireerd op scheepsarchitectuur, kleurvlakken, en woonkamers die baden in zuidelijk zonlicht: in dit modernistisch juweel in Löbau, Duitsland, kun je logeren.

Villa Savoye van Le Corbusier in Poissy (Yvelines, Frankrijk), Waterfall House van Frank Lloyd Wright in Pennsylvania (VS) en Haus Schminke in Löbau (Duitsland): alle drie behoren ze tot de grote klassiekers van de modernistische architectuur.

Haus Schminke bevindt zich in de regio Lausitz in het oosten van Duitsland, niet ver van de Poolse en Tsjechische grens. Fritz en Charlotte Schminke, eigenaars van een pastafabriek, zochten eind jaren 20 een architect om hun huis te bouwen. Ze vonden een gelijkdenkende in Hans Scharoun, toen professor aan de Nationale Academie voor Kunst en Ambacht van Breslau, gecharmeerd als ze waren door zijn stijl die geïnspireerd was op scheepsarchitectuur.

Fritz en Charlotte Schminke, eigenaars van een pastafabriek, vroegen Hans Scharoun om een ‘modern huis’ te bouwen voor ‘twee ouders, vier kinderen en soms een of twee gasten’. © Ralf Ganter

Ze vroegen de toekomstige architect van de Berliner Philharmoniker om een ‘modern huis’ te bouwen voor ‘twee ouders, vier kinderen en soms een of twee gasten’. Met een vrij uitzicht op de tuin, woonkamers die baden in zuidelijk zonlicht en die makkelijk te onderhouden zijn.