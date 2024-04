Collectible.House CEO David Chicard | 'Middelmatige architectuur is de norm geworden'

David Chicard, ex-CEO Sotheby’s Realty Belgium, nu CEO van Collectible.House, dat curated vakantiehuizen aanbiedt, over het leven op het puntje van zijn ‘Utrecht’-stoel.

David Chicard Ex-CEO Sotheby’s Realty Belgium

Nu CEO Collectible.House

Renoveert het Château de Sancerre tot privéhotel

Wat is de stoel van je leven?

‘De eerste echte fauteuil die ik kocht, was de ‘Utrecht’ van architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld (1888-1964). Het meubel is bijna honderd jaar geleden ontworpen, maar heeft niks aan kracht ingeboet. Het blijft een symbool van een tijdperk van revolutie en experiment. De dag dat ik er het geld voor had, kocht ik de ‘Utrecht’. Zodra ik thuis was, heb ik er eerst een uur in stilte naar gekeken. Sindsdien vergezelt hij me dagelijks, zowel in Brussel als in Sancerre, Frankrijk. Ik geef er mijn dochter de fles in, mijn hond gaat erop liggen om van de zon te genieten, mijn vrienden zitten erin om te aperitieven.’

‘Ik kijk ernaar uit om de ‘Utrecht’ in ons nieuwe huis, ontworpen door Bruno Erpicum, een mooie plek te geven. En er komen ook ‘Utrechts’ in het Château de Sancerre, dat we aan het renoveren zijn tot een hybride private hotel slash vakantiehuis met 16 kamers. De wijn uit Sancerre is wereldberoemd, maar bijna niemand kent de regio.’

Stoel-BIO | ‘Utrecht’-fauteuil Gerrit Rietveld ontwierp de ‘Utrecht’-fauteuil in 1935 voor het warenhuis Metz & Co. in Amsterdam. Met zijn contrasterende stiksel en ontbrekende achterpoot is het een grafische evenwichtsoefening.

Rietveld noemde de stoel naar zijn geboorteplek Utrecht, waar ook zijn fameuze Schröderhuis absoluut een bezoek waard is.

Cassina kocht de rechten en brengt de ‘Utrecht’ opnieuw uit sinds 1988.

‘Al van kindsbeen wilde ik architect worden. Ik droomde van Rietveld-huizen, van steden ontworpen door Le Corbusier, woningen van Charlotte Perriand of modulaire structuren van Jean Prouvé. Als voorlopers experimenteerden ze met architectuur en meubelontwerp, gericht op betaalbaar wonen voor het grote publiek.’

Waarvan val je van je stoel?