Leef klimaat- en planeetvriendelijk in dit ondergronds buitenverblijf

‘Onze grootste inspiratiebron was het omringende bocagelandschap. Het huis is zo ontworpen dat het onderdeel wordt van dit ­glooiende landschap, gewoon door zelf ook een heuvel te worden. Eenvoudig gezegd duwden we het weideland omhoog én omlaag. Want we maakten een heuvel waarin het huis schuilgaat. En we groeven een kuil die lucht, licht en zicht brengt in het ondergrondse deel. De afgegraven grond voor de kuil gebruikten we om de heuvel te creëren.’

De leefruimtes op de gelijkvloerse verdieping én de masterbedroom en de slaapkamer op -1 hebben plafondhoge ramen met een aanpalend terras en uitzicht over het beschermde natuurgebied. © Rob van Esch

Dankzij die kuil hebben de leefruimtes op de gelijkvloerse verdieping én de slaapkamer op -1 plafondhoge ramen met een aanpalend terras en uitzicht over het beschermde ­natuurgebied. Daarmee tackelde de architect al een stuk van de grootste uitdaging van ondergronds wonen: voldoende daglicht binnenkrijgen. ‘Er zijn ook nog twee dakramen – boven de traphal en de vide – die het daglicht tot in de onderste verdieping brengen. Die zit volledig ondergronds op zes meter diepte. Om de lichtinval te optimaliseren, kozen we voor een glazen trap én een glazen plateaulift.’

Binnen bleef de betonnen constructie bloot. De gepolierde vloeren, muren en plafonds laten het interieur baden in een rustig zachtgrijs palet, waardoor de verbluffende natuur buiten alle aandacht krijgt. © Stijn Poelstra

Levensloopbestendig

Behalve licht is ook het grondwaterpeil een uitdaging, zowel tijdens de bouw als tijdens het gebruik van het huis. Maar voor het overige zijn er vooral voordelen aan semi-ondergronds wonen, vindt Frank Willems. Zo creëert het extra privacy en beschutting. Vanaf geen enkel punt heeft het huis of het terras inkijk. Bovendien biedt ondergronds wonen een mooi antwoord op een ander, zeer hedendaags probleem: de klimaatverstoring. Want ook dit huis zet een puike energiescore neer. ‘Er is veel ‘thermische massa’, waardoor je een stabielere binnentemperatuur hebt: fris in de zomer en warm in de winter. Dit huis wordt ook nog eens verwarmd met een geothermische warmtepomp die aardwarmte gebruikt. En het groendak verbetert de biodiversiteit en biedt extra waterbuffering.’

‘Minstens even belangrijk vind ik levensloopbestendig bouwen’, aldus de architect. ‘Daarom maakten we een lift en ­kozen we voor een open indeling zonder dorpels of gangen. We gebruikten ook onderhoudsarme materialen, zoals aluminium ramen. Binnen bleef de betonnen constructie bloot. De gepolierde vloeren, muren en plafonds laten het interieur baden in een zachtgrijs palet, waardoor de natuur buiten alle aandacht krijgt.’