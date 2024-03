Trend: spiegelgevels helpen je huis opgaan in de natuur

Op tweeënhalf uur rijden van Toronto opent deze zomer een klein hotelcomplex met 23 zelfstandige spiegelunits die helemaal opgaan in het bos. © Andrew Latreille / Leckie Studio

De omgeving nodigt uit om te wandelen. Maar de hotelgasten maken het best ook wat tijd vrij voor de geluidsmeditatiesessies. Ontspannen doe je op het gemeenschappelijke Pavillon-terras, naast het water, met de originele Arcana-soundtrack op de achtergrond.

Arcana

| Prijskaartje | Prijs op aanvraag

| De webshop verkoopt honderd ‘Sounds of Arcana’-vinylplaten. In één daarvan zit een bon voor een gratis tweedaags verblijf.

© Courtesy of arcana

3 | Casa Etérea

San Miguel de Allende, Mexico

Casa Etérea is een afgelegen huisje op de hellingen van de uitgedoofde vulkaan Palo Huérfano in de hooglanden van Los Picachos, nabij de Mexicaanse stad San Miguel de Allende. Omringd door tienduizend hectare ongerepte natuur is het in perfecte harmonie met de omgeving.

Casa Etérea werd in 2020 gebouwd door Prashant Ashoka, een fotograaf en schrijver die vanuit Singapore naar Mexico is verhuisd. De structuur van het huis is gemaakt van lokale materialen, zoals vulkanische rotsen voor de funderingen en bakstenen voor de muren. De gevels zijn volledig van glas, waardoor ze naadloos integreren in de natuur.

Casa Etérea in Mexico ligt op de helling van een uitgedoofde vulkaan. © Prashant Ashoka

De twee volumes van Casa Etérea omlijsten een binnenplaats met terras, waar ook een klein zwembad met mozaïektegels ligt. Zonne-energie en het opgevangen regenwater maken het huisje volledig zelfvoorzienend.

Casa Etérea

| Prijskaartje | Vanaf 290 euro per nacht

© Prashant Ashoka

4 | Réflexion

Charlevoix, Canada

Réflexion: de naam zegt het al... Deze chalets, ontworpen door het bureau Bourgeois / Lechasseur uit Quebec, zijn gebouwd in de buurt van het Petite-Rivière-Saint-François-massief, een van de populairste wintersportgebieden in Quebec. Maar in plaats van de bewoners te trakteren op adembenemende uitzichten, kozen de architecten voor het contact met het omliggende bos.

Door het minimalistische ontwerp vallen de Réflexion-chalets in het Canadese Charlevoix nauwelijks op tussen de bomen. © Pascale Anctil

Het minimalistische ontwerp van de chalets is ingegeven door de wens om een plek te creëren die nauwelijks waarneembaar is tussen de bomen. De twee chalets van tachtig vierkante meter staan met hun rug naar elkaar, de ene gericht naar het oosten, de andere naar het westen, voor maximale privacy. Elk huis heeft een lange spiegelfaçade die de bomen tot in het oneindige reflecteert. De sobere gevels, in donkere planken, versterken het gevoel van totale onderdompeling in het bos.

Réflexion

| Prijskaartje | Vanaf 400 euro per nacht

© Maxime Brouillet

5 | Casa Invisibile

De smaak van de spiegelhuizen helemaal te pakken? Bouw je eigen exemplaar met de hulp van Casa Invisibile, een project van het Oostenrijkse architectenbureau DMAA.

Casa Invisibile is een compacte woning van minimaal vijftig vierkante meter, gemaakt van sparrenhout en geproduceerd in Oostenrijk. Het spiegelhuisje kan gemakkelijk worden vervoerd per vrachtwagen en zowel het ontwerp als de afwerking van het interieur bepaal je helemaal zelf, gewoon uit de catalogus.

Voor wie de smaak helemaal te pakken heeft: Casa Invisibile is een compacte woning, gemaakt van sparrenhout en geproduceerd in Oostenrijk. © DMAA / Christian Brandstätter Architekturfotografie

De buitenkant is bedekt met spiegelglas, waardoor de woning helemaal opgaat in de omgeving. Dankzij de modulaire houten elementen kun je Casa Invisibile daarna weer volledig demonteren, wat de ecologische voet­afdruk alweer vermindert.

Casa Invisible - DMAA

| Prijskaartje | Prijs op aanvraag, verkrijgbaar in drie maten