Vincent Van Duysen | ‘Sta op het toppunt van mijn carrière’

Architect Vincent Van Duysen over het leven op het puntje van zijn zeldzame ‘De Lanux’-stoel: gelukkige mensen, twintig minuten meditatie en fotografie als plan B.

Vincent Van Duysen Architect en designer.

Creatief directeur van het Italiaanse Molteni&C.

Nieuwe monografie.

Wat is de stoel van je leven?

‘Dit paar fauteuils van Elizabeth Eyre de Lanux (1894-1996), een Amerikaanse artieste, schrijfster en designer die in 1919 naar Parijs verhuisde. Hoewel ze vooral bekend is van haar geometrische tapijten, werden haar vooruitstrevende meubels indertijd tentoongesteld naast ontwerpen van Jean-Michel Frank en Eileen Gray. Ik kocht dit zeldzame paar stoelen via Sotheby’s. Ik schuif ze bij in de zithoek, als er plaats te kort is voor mijn gasten. Aan mijn eettafel staan veel minder gesofisticeerde stoelen: simpele boerenkrukjes, zonder rugleuning. Ze verplichten de mensen om recht te zitten. Dat is niet alleen goed voor de core stability, maar ook voor de interactie aan tafel.’

Voor wie houd je je stoel warm?

‘Ik heb het voorrecht om te mogen samenwerken met een fantastisch team, samen met mijn vennoot Kristof Geldmeyer. Dankzij hem is de opvolging verzekerd. Toen Dries Van Noten onlangs op zijn 65ste zijn afscheid van de mode aankondigde, deed me dat toch even stilstaan. Ik ben 62 en 40 jaar actief als architect. Ik ben op een leeftijd gekomen waarop ik het wat rustiger aan zou kunnen doen. Maar we bouwen het kantoor nog volop uit, er werken momenteel veertig mensen. We doen realisaties in alle hoeken van de wereld en die projecten worden almaar complexer en grootschaliger. Ik heb het gevoel dat ik op het toppunt van mijn carrière sta. Al waak ik erover dat de projecten altijd over kwaliteit moeten blijven gaan, niet over kwantiteit. Ik wil met gelukkige mensen werken, zowel mijn klanten als mijn medewerkers.’

Waarvan viel je recent van je stoel?

‘Toen een dierbare vriend veel te jong stierf. Ik was nog bij hem de dag ervoor om afscheid te nemen. Het verlies kwam hard binnen, zeker omdat mijn moeder ook onlangs stierf. Stress kun je kanaliseren door te sporten of je werk beter te delegeren. Maar verdriet kun je niet uitbesteden. Je moet er zelf door.’

Architect Vincent Van Duysen: ‘Ik kocht dit zeldzame paar fauteuils van de Amerikaanse ontwerpster Elizabeth Eyre de Lanux via Sotheby’s.’ © Alexander D'Hiet

Wie verdient een leerstoel?

‘Mijn ouders. Ze hebben mij op een klassieke, conservatieve manier opgevoed, met beide voeten op de grond. Ik koester de waarden die ze mij hebben bijgebracht: respect, dankbaarheid, eerlijkheid. Maar ze brachten mij ook van jongs af in contact met kunst en fotografie. Als ik geen architect was geworden, was ik nu fotograaf.’

Wat doe je als je ergens mee zit?

‘Ik ben positief ingesteld. Ook op moeilijkere momenten probeer ik het positieve terug te vinden. ‘Crea­tivity is my longevity’ is mijn leuze geworden. Ik trek me op aan creativiteit en aan de samenwerking met mijn team. Maar ook aan Jonathan, mijn coach, zowel op fysiek als mentaal vlak.’

Kun je goed stilzitten?