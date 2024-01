Welkom in La Scarzuola | Parthenon, Toren van Babel én Colosseum in Umbrië

Architect Tomaso Buzzi begon eind jaren 50 op zijn landgoed in Umbrië, in het hart van Italië, een ‘stad’ te bouwen vol mythologische verwijzingen. Welkom in La Scarzuola.

Je ziet er tempels, theaters, doolhoven, vijvers, piramides en een enorme vrouwenbuste. Maar ook een Parthenon, een Toren van Babel én een Colosseum. En de wijzers van alle klokken staan er altijd op 7 uur. La Scarzuola in Monte­gabbione, Umbrië, is de stenen droom van architect Tomaso Buzzi (1900-1981). Ver van de echte wereld bouwde de avant-gardearchitect er vanaf 1958 zijn esoterische levenswerk. Een jaar daarvoor had hij het kloosterdomein Monte Giove gekocht, op de plek waar volgens de overlevering 840 jaar eerder de heilige Franciscus van Assisi had gewoond, in een soort hut van moerasplanten.

Labyrinten en symbolen

Buzzi, opgegroeid in een rijke Lombardische familie, kon toen al terugblikken op een goedgevulde carrière als architect, interieurarchitect en designer. Zijn klanten kwamen vooral uit de hoge middenklasse van Milaan.

Architect Buzzi had een fascinatie voor ruïnes. Voor hem vormden ze een symbool voor de overgang van de wereld van de levenden naar die van de doden. © Stefan Giftthaler

Zijn carrière was hij begonnen in de nasleep van het fascisme in Italië. Maar het was toch vooral tijdens de naoorlogse economische boom dat Buzzi een hele rist vorstelijke panden mocht creëren in zijn typische stijl.

