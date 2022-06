De Belg Steven Delva is dé landschapsarchitect van dit moment. Vanuit zijn studio in Amsterdam, waar hij werkt en woont, ontwerpt hij toonaangevende groene concepten die impact creëren én geld opbrengen. Als West-Vlaamse boerenzoon wil hij alles met elkaar verbinden. ‘Ik wil never te nooit aantrutten met een plukje groen hier en daar.’