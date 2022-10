Bezoek Luik met de insider tips van ondernemer Stephan Uhoda

Ondernemer Stephan Uhoda: ‘De installatie is speels en frivool. Ideaal, want het publiek dat in dit station komt, is zeer breed.’

Ondernemer Stephan Uhoda vroeg de Franse kunstenaar Daniel Buren om het station Luik-Guillemins in te kleuren. Vanaf 15 oktober 2022, kun je het resultaat bekijken.

Stephan's insider tips voor Luik Sabato trok naar Luik voor een gesprek met enkele locals. Valt er in de ‘Cité ardente’ meer te ontdekken dan de klassieke Luikse wafels, balletjes en koffie? Absoluut. To eat | Le Danieli

‘Ik neem bijna altijd de tafel achterin, net naast de keuken.’ To drink | Saga Café

‘Hier moet je zijn voor het warme onthaal, het terras en vooral de kwaliteit van de wijnen.’ To visit | Palais des Congrès

‘Een prachtig modernistisch gebouw dat tijdloos elegant blijft.’ To visit | La Boverie

‘Een plek waar hedendaagse kunst tot leven komt. Ook het park is een aanrader.’ La Boverie ©Shutterstock

‘Met een kop koffie: daarmee is het allemaal begonnen.’ Dat ondernemer Stephan Uhoda aan kunstenaar Daniel Buren zou vragen om het treinstation Luik-Guillemins aan te pakken, was nooit zijn ambitie. ‘Maar twee zomers geleden kwam Joël Benzakin, de artistiek coördinator van Daniel Buren, onze kunstcollectie bekijken. Toen we in het Grand Café van het station, dat sinds 2017 deel uitmaakt van onze bedrijvengroep, een kop koffie dronken, keek ik naar het licht dat door de glazen ramen een prachtig schaduwspel creëerde op de grond. Ik wist meteen: hier moet Daniel Buren mee aan de slag gaan.’

Zeven maanden later kwam de Franse kunstenaar tamelijk ‘incognito’ het station binnen – iedereen droeg toen nog een mondmasker – en hij was meteen gewonnen voor het idee. ‘Stomverbaasd was hij toen hij het bouwwerk zag. Het deed hem denken aan de grandeur van gebouwen uit de negentiende eeuw, zoals Gare de l’Est in Parijs. Nadat de NMBS akkoord was gegaan, zette ook architect Santiago Calatrava het licht op groen.’

Schermvullende weergave De Franse kunstenaar Daniel Buren kleurde het station Luik-Guillemins in, met goedkeuring van architect Santiago Calatrava. Vanaf 15 oktober kun je het resultaat een jaar lang bewonderen. ©Anthony Dehez

‘Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement’ – zo heet het kunstwerk aan het dak van het station – bestaat uit gekleurde transparante structuren en doet denken aan de installatie die Buren in 2016 maakte in de Fondation Louis Vuitton in Parijs. ‘Het is voor het eerst dat Buren op zo’n gigantische openbare plek speelt met zijn bekende contrasten en weerkaatsingen’, zegt Uhoda. ‘Het werk is makkelijk te begrijpen, iets wat niet altijd voor de hand ligt bij hedendaagse kunst. Ik vind de installatie speels en frivool. Ideaal, want het publiek dat in dit station komt, is zeer breed.’

Het werk zal vanaf 15 oktober 2022 een jaar lang te zien zijn in Luik-Guillemins, zodat wie dat wil het lichtspel doorheen de seizoenen kan zien evolueren. Opmerkelijk: het kunstwerk is bevestigd door dezelfde ‘alpinistenteams’ die doorgaans de ramen van het station reinigen. ‘Vijftien mensen hebben er twee maanden aan gewerkt.’ Goed voor een prijskaartje van zevenhonderdduizend euro, ‘waarvan ruim tachtig procent met privégeld is betaald, van bedrijven zoals Vranken-Pommery en Matexi.’

Schermvullende weergave ©Anthony Dehez

Van tankstations tot vastgoed

Stephan Uhoda is een Luikenaar in hart en nieren. ‘Dit is míjn stad, waar ik ben opgegroeid, waar ik werk en waar ik met mijn gezin leef.’ Sinds 1983 staat hij aan het hoofd van de groep Uhoda Passion Service, in de jaren zestig opgericht door zijn vader Stéfano. ‘Mijn vader opende toen zijn eerste tankstation – Kennedy – in het centrum van Luik.’ Later volgde een heus Uhoda-netwerk van tankstations (intussen zijn die verkocht aan Q8), carwashes en parkings. Vandaag maken ook delicatessenzaken, een eventbedrijf en vastgoed deel uit van het imperium.

Tegelijk bouwden Stephan Uhoda en zijn broer Georges binnen het bedrijf een hedendaagse-kunstverzameling uit, met werk van zowel Belgische als internationale toppers, genre Marthe Wéry, Michel François, Sol Lewitt, Gilbert & George, James Turrell, Claudio Parmiggiani en Daniel Buren natuurlijk. ‘Het is een manier voor ons om te verbinden binnen het bedrijf’, legt de CEO uit. Begin 2023 wil de familie Uhoda trouwens haar kunstcollectie openstellen voor het grote publiek.

Daniel Buren geldt als een meester van de ‘anti-peinture’. Hij is een van ’s werelds meest gereputeerde kunstenaars en zijn werk herken je meteen door de streeppatronen. ‘Het Luikse station van Santiago Calatrava is waarschijnlijk een van de mooiste ter wereld. Met dit werk van Buren wordt het nóg mooier’, zegt Uhoda. ‘Dankzij de Buren-installatie zullen mensen hier nog meer willen overnachten. Er zullen rondleidingen zijn, de Universiteit van Luik zal een reeks gratis lezingen organiseren en er komt een parcours langs hedendaagse kunst doorheen de stad. Voor ons is kunst een middel om te communiceren en te verbinden. Met dit project willen we iedereen doen wegdromen.’