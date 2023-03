De Belgische projecten van de Britse toparchitect David Chipperfield

Dat David Chipperfield in maart de Pritzker Prize won, zullen zijn Belgische klanten graag horen. De Britse toparchitect werkt op dit moment aan enkele grote projecten in ons land.

Tegen eind 2025 verrijst van de hand van Chipperfield in de wijk Nieuw Zuid in Antwerpen een toren met 54 appartementen en vier winkels. De centrale binnentuin wordt door Bas Smets ingericht als fruitboomgaard. In Leuven werkt hij mee aan de Hertogensite: een volledig nieuwe stadswijk op de plek van het vroegere ziekenhuis Sint-Raphaël. Daarvoor ontwierp hij negen ruime stadswoningen en een woontoren met 25 luxeappartementen. Die moeten tegen 2026 klaar zijn.

In Nieuwpoort renoveert hij in opdracht van de Brugse vastgoedontwikkelaar Johan Vandendriessche (VDD Project Development) het iconische Grand Hotel op de Zeedijk. Tegen 2024 – honderd jaar na de opening – moeten daar zeventig appartementen komen met op de gelijkvloerse verdieping een brasserie en winkels.

Er zijn ook al enkele projecten van Chipperfield afgewerkt. Aan het Antwerpse Kattendijkdok ontwierp hij twee van de zes Westkaai Towers: 3 en 4, elk met vijftien verdiepingen. Hij tekende privé­woningen, onder meer in Schoten en Deurle – over die laatste brachten we al een reportage in Sabato. Beide met een tuin van het bekende landschapsarchitectuurbureau Wirtz. De Antwerpse tuinarchitecten vormen een tandem met Chipperfield: voor Kunsthaus Zürich, de Londense Royal Academy en het Nationaal Archeologisch Museum in Athene – met zwevende tuin – deed Chipperfield ook een beroep op Wirtz.