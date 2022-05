Derde keer, goede keer? Na twee mislukte pogingen staat Villa Aurora, een 16de-eeuws paleis in een van de duurstewijken van Rome, nu voor de derde keer op de veilingagenda. Voor bewoonster Rita Boncompagni Ludovisi, geboren in de Verenigde Staten, komt het einde in zicht van een bikkelharde erfenisstrijd. Bieden kan tot en met 1 juli.