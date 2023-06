Expotip | Architect Sir Norman Foster in Centre Pompidou

‘Ontwerpen begint altijd met een schets’, meent Foster. Dus zien we tekeningen van zijn bekendste gebouwen, maar ook maquettes, foto’s en video’s. Onder meer van het ronde hoofdkwartier van Apple in Cupertino, het spiegelende dak aan Le Vieux-Port in Marseille en de overdekte binnenplaats van het British Museum. Werken van onder meer Fernand Léger, Constantin Brancusi, Umberto Boccioni en Ai Weiwei geven inzicht in Fosters inspiratiebronnen.