Expotip | ‘Genius Loci’ in filmdecor The Hunger Games

Vergeten of miskende architectuur reanimeren: met die ambitie lanceerde Marion Vignal in 2021 ‘Genius Loci’. De Franse curator doet dat door tentoonstellingen te organiseren. Eerst in L’Ange Volant: een woning van Giò Ponti net buiten Parijs. En vorig jaar in het Parijse art-decoappartement van architect Auguste Perret.

Zaterdag 17 juni opent de derde editie in Espaces d’Abraxas: een megalomaan wooncomplex in postmoderne jarentachtigstijl. Misschien herken je het als filmdecor uit ‘Game of Thrones’ of ‘The Hunger Games’-trilogie? De verguisde torens in de Parijse banlieue werden ontworpen door de Spaanse architect Ricardo Bofill (1939-2022). Je kent hem vast van het plat gefotografeerde La Muralla Roja, een felgekleurd appartementsgebouw in Calpe.