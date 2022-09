Sabato's 7 tips voor de eerste frisse septemberdagen

Zin om een expo te bezoeken, meubels te kijken of weg te dromen bij beelden van 's werelds meest idyllische plekken? Met deze tips is je planning voor de week van 19 september gevuld.

TO SIT | De Kangourou-fauteuil

De Kangourou-fauteuil van Jean Prouvé is een heilige graal: hij ging nooit in serieproductie, waardoor vintage exemplaren zeldzaam én extreem duur zijn. Gelukkig maakt Vitra nu re-edities, goedgekeurd door dochter Catherine Prouvé. In juni lanceerde het 150 stuks in naturel eikenhout en de Prouvé-kleur ‘Bleu Marcoule’. Vanaf 20 september volgt een tweede reeks van honderd stuks. Dit keer in donker eikenhout en de Prouvé-kleur ‘Blanc Colombe’.

Bemachtig vanaf 20 september één van de honderd Kangourou-fauteuils voor 4.050 euro.

TO VISIT | Expo 'Racines Aériennes'

De Franse architect Jean Nouvel bouwde in zijn vijftigjarige carrière vooral publieke gebouwen en grote torens. Privéwoningen lagen zelden op zijn ontwerptafel. Toch tekende hij er enkele. En twee ervan zijn nu uitzonderlijk te bezoeken. Want nog tot en met 14 oktober kun je er terecht voor de expo ‘Racines Aériennes’ van Galerie Philia.

De twee villa’s liggen aan de Côte d’Azur: de ene in Saint-Jean-Cap-Ferrat, de andere in Nice. Allebei zijn ze schoolvoorbeelden van Nouvels filosofie dat een gebouw moet opgaan in zijn omgeving. De natuur vloeit binnen in zijn transparante, open huizen. Zo is Villa Maeterlinck in Nice uit de rotsen gehouwen. En het huis in Saint-Jean-Cap-Ferrat is zo gebouwd dat je het van buitenaf zelfs niet ziet liggen, het verdwijnt helemaal in het landschap.

Galerie Philia – die balanceert tussen kunst en design, en vestigingen heeft in New York, Genève, Singapore en Mexico – toont in deze twee woningen werk van meer dan vijftig kunstenaars. Opvallend veel Belgen, zoals Arno Declercq, Gerard Kuijpers, Yann Dessauvages, Carine Boxy, Roxane Lahidji, Cobra Studios en Pierre De Valck. Zij staan tussen internationale toppers zoals Rick Owens en Studiopepe.

Bezoek de expo ‘Racines Aériennes’ van Galerie Philia nog tot en met 14 oktober in Villa Maeterlinck in Nice en Villa Saint-Jean-Cap-Ferrat.

TO PEE | De Icone01 en de Callipyge

Noem het toilet gerust het meest onderschatte interieurstuk in huis. Qua design gebeurde er weinig spannends mee sinds we de latrine achter ons hebben gelaten.

Daarom wil het jonge Franse merk Trone de monotone toiletervaring ombuigen naar iets unieks. Zijn twee modellen spotten we op de Parijse designbeurs Maison & Objet. Het eerste – Icone01 – valt op door zijn transparante waterreservoir, om nog bewuster om te gaan met ons waterverbruik. Het andere model Callipyge – vrij vertaald: ‘met prachtige billen’ – tapt uit het art-decovaatje (foto) met geo­metrische vormen en een asymmetrisch deksel.

De toiletten worden gemaakt in Frankrijk en Italië en hebben een houten toiletbril – 99 procent kans dat jij op plastic zit. Om de verkoopprijs te drukken werkt Trone vooralsnog alleen via een webshop. Wil je de pot toch graag eens testen, dan is er op hun site een lijstje met publieke plekken, zoals restaurants en bars, waar hun wc’s te vinden zijn.

Een Callipyge heb je voor 840 euro en een Icone01 voor 1.800 euro.

SNEAK PREVIEW | 'The Surf Atlas'

Dat je op Hawaï en in Biarritz geweldig kunt surfen, weet nagenoeg iedereen. Meer verrassende spots vind je in ‘The Surf Atlas’, die volgende dinsdag verschijnt. Het boek tipt onder meer IJsland. Denk: surfen onder het noorderlicht. Maar ook de mythische Skeleton Bay in Namibië en zelfs de tropische wateren in Ghana. En nog veertig andere tips over de hele wereld.

Voor 'The Surf Atlas' betaal je 50 euro bij Gestalten.

TO VISIT | Lisa Vlaemminck in Kiosk

Een trippy universum met figuranten uit de plantenwereld, ruimtevaart en kunstgeschiedenis: zo zou je het werk van Lisa Vlaemminck (1992) kunnen omschrijven. Haar sensuele, golvende vormentaal is zeer herkenbaar, ook al door de bijzondere ‘dégradés’ die de doeken laten vibreren. Dat haar vorige atelier uitkeek over de Kruidtuin in Brussel had daar misschien iets mee te maken.

Vandaag opent een solotentoonstelling van haar in Kiosk, de exporuimte van Kask School of Arts in Gent. Behalve een reeks nieuwe schilderijen toont de Brusselse kunstenares een zestig meter lange sculptuur in textiel. Er verschijnt ook een expocatalogus.

Vlaemminck is verbonden aan de Brusselse galerie Rodolphe Janssen, waar ze in 2019 en 2021 al een solotentoonstelling kreeg.

De solotentoonstelling van Lisa Vlaemminck in Kiosk in Gent loopt nog tot en met 27 november.

TO AUCTION | (Online) veilig door Christie's

Op 5 oktober 1962 ging in Londen de allereerste ‘James Bond’-film in première: ‘Dr. No’ met Sean Connery in de rol van de beroemde MI6-agent. Christie’s viert die zestigste verjaardag met een tweedaagse veiling met – jawel – zestig loten uit alle 25 Bond-films.

Onder meer de Omega Seamaster Diver 300M die Daniel Craig draagt in ‘No Time To Die’ uit 2021 (foto). Het horloge moet 18.000 tot 24.000 euro opleveren en gaat onder de hamer tijdens de live veiling op 28 september. Samen met onder meer een boot uit ‘The World Is Not Enough’, een Swarovski-ei dat figureerde in ‘Octopussy’ en de Aston Martin V8 uit ‘No Time To Die’.

Tegelijk is er een onlineveiling, die afloopt op 5 oktober. Daar kun je onder meer eigenaar worden van een gesigneerd script van ‘Casino Royale’ en een filmposter van ‘Diamonds Are Forever’. De opbrengst wordt verdeeld onder 45 goede doelen.

De veiling loopt van 15 september tot en met 5 oktober, in Londen en online.

LAST CALL | 'Fundaments' van Linde Freya Tangelder

Op de benedenverdieping kun je niet om haar handgeschuurde ‘Mirror Screen’ heen: tegelijk sculptuur, spiegel en roomdivider. Boven duik je langs een parcours van maquettes en studiemodellen in haar atelier. Met als apotheose: een dagbed van zandsteen en een fontein van opengevouwen aluminium­platen, beneden in de tuin. De Antwerpse ontwerpster Linde Freya Tangelder, bezielster van studio Destroyers/Builders, presenteerde in mei haar eerste meubelcollectie voor Cassina in Milaan. De kans is evenwel klein dat je die stukken al in het echt zag. Op ‘Fundaments’, Tangelders eerste solo-expo bij Valerie Traan Gallery, kan dat wel. Op de expo maakt ze een tussenstand op van haar oeuvre: van haar serieproductie voor Cassina tot gelimiteerde objecten in eikenhout, mondgeblazen glas en aluminium die ze eerder toonde bij Carwan Gallery in Athene.

Geloof ons: het niveau is hoog, de inspiratie is architecturaal en de detailleringsgraad is indrukwekkend. Tangelder herinterpreteert archetypes en functionaliteiten, combineert industriële productieprocessen met handwerk. Als de carrière van dit toptalent zich niet verder ontvouwt, weten we het ook niet meer.