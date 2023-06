Weekendtip | Bezoek Victor Horta’s Hotel van Eetvelde

‘Mijn meest gedurfde ontwerp ooit.’ Dat vond Victor Horta van zijn Hotel van Eetvelde. Het bouwwerk uit 1895 is onlangs volledig gerestaureerd en is nog tot het einde van het jaar te bezoeken. De grote blikvanger is de immense glazen koepel boven de traphal. Die veranderde drastisch tijdens de restauratie. Want vanonder een dikke laag gele nicotineaanslag kwam blauw glas tevoorschijn dat de traphal nu hel verlicht.

Samen met zijn eigen woning, Hotel Solvay en Hotel Tassel is Hotel van Eetvelde een van de weinige Unesco-monumenten van Horta. Het is zijn meest experimentele ontwerp, onder meer door de voorgevel: een hangende gordijngevel die geen dragende functie heeft.

De heropening is geen toeval: Brussel viert dit jaar 130 jaar art nouveau. Daarom opent er in het huis ook een infocentrum over de architectuurstroming. Tot en met 7 januari 2024 is er een grote art-nouveautentoonstelling in het Belvue Museum.