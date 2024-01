‘Bouw ik mijn BMW 3.0 C S weer op, dan heb ik een van de mooiste BMW’s ooit’

De Jaguar XJR-S (1991) vond Michel Huyge toen hij op tweedehandssites snuffelde. De prijs was interessant en van deze uitvoering werden er slechts achthonderd stuks gebouwd. © Thomas Vanhaute

Hij opent de motorkappen. De V12 van de Jag ziet er veel indrukwekkender uit dan die van de 850i. ‘Soms zoeken ze complexe oplossingen voor zaken die veel eenvoudiger kunnen’, lacht hij. ‘Maar de auto intrigeerde me. Hij werd in de jaren 1980 op vraag van Jaguar ontwikkeld door Tom Walkinshaw Racing. Onderhuids is hij totaal anders dan de gewone XJS. De 5.3-motor werd vergroot tot zes liter, goed voor 330 pk. Hij is veel sportiever dan de BMW, maar ook delicater. Er zijn geen elektronische rijhulpsystemen – zelfs geen ABS. Het is een echte rijdersauto. Hij komt oorspronkelijk uit Duitsland. Ik ben de derde eigenaar. Er staat amper 53.000 kilometer op de teller.’

Huyge is mecanicien van opleiding en werkt zelf veel aan zijn auto’s. ‘De BMW 3.0 C S (1971) kocht ik in 2021 van iemand die de restauratie niet meer zag zitten. Na de verkoop had hij spijt en wilde hij hem terug. Maar ik was er al mee bezig. Deze locatie had ik nog niet. Op de oprit en in de garage achter mijn huis haalde ik hem uit elkaar. Daarna herstelde ik de carrosserie, iets wat ik samen deed met een vriend met meer kennis van plaatwerk. Deze types waren roestgevoelig. Er zaten gaten in de vloerplaten en andere plaatdelen waren aan vervanging toe. Maar onderdelen zijn makkelijk nieuw te bestellen. De motor kreeg een kleine revisie. Ik heb geen brug, neen. Een krik en een kraantje volstaan.’

Huyge is mecanicien van opleiding en werkt zelf veel aan zijn auto’s, zoals aan deze BMW 3.0 C S (1971). ‘Ik heb geen brug, neen. Een krik en een kraantje volstaan.’ © Thomas Vanhaute

‘Mijn vrouw is niet zo oldtimergezind’, vertelt hij. Zij heeft veel andere bezigheden. ‘Hier ben ik geregeld van ‘s morgens tot ‘s avonds alleen, met een thermosfles koffie en mijn boterhammetjes. Eens vloeken als iets niet losraakt of wanneer ik iets verkeerd heb gemonteerd, dat hoort erbij.’ Hij toont een karrenvracht aan foto’s van de restauratie. Er liggen elektrische schema’s, de originele velgen die hij liet poetsen, de herstelde zetels, het hout van het dashboard dat hij zelf schuurde en verniste. De auto kreeg zijn erg mooie, originele kleur terug: Baikal-blauw. Nu bouw ik hem weer op. Dan heb ik een van de mooiste BMW’s ooit. Geen idee hoeveel uren erin zijn gekropen, maar het financiële plaatje houd ik wel in het oog. Er is de ontspanning van het werken aan mijn auto’s, het rijplezier, het sociale aspect, maar ik ben niet overdreven emotioneel. En laten we niet flauw doen: aan het eind van de rit hoop je er geen centen aan te verliezen of er iets aan te winnen. Mijn twee zonen zijn totaal niet geïnteresseerd. Wanneer ik niet meer kan rijden, zal ik alles verkopen. Dan wil ik dat het een mooi cadeau wordt voor hen. Zal wel lukken.’

‘Tussendoor kijk je al eens of er iets interessants aangeboden wordt’, lacht hij. ‘In april 2023 kocht ik de BMW M3 Cecotto (1988), een iets krachtiger versie van de oer-M3. Dit is nummer vijf van slechts 505 exemplaren. Ik was er al jaren naar op zoek. Hij stond gewoon op Autoscout. De verkoper kocht hem achttien jaar eerder louter als investering. Sindsdien had hij er 4.000 kilometer mee gereden. Er werd wel zorg voor gedragen. Hij stond kraaknet in het ondergrondse, met een verwarmingstoestelletje erbij. Ik reed er al 2.000 kilometer mee, wat de stand op 178.000 brengt. Aanvankelijk ging de versnellingsbak wat stroef en had de motor weinig power, maar ik voel hem steeds beter worden. Als ik er slechts één mag houden, wordt het deze. Wegens het rijplezier en de zeldzaamheid.’

In april 2023 kocht Michel Huyge de BMW M3 Cecotto (1988), een iets krachtiger versie van de oer-M3. © Thomas Vanhaute