Hét collectiestuk van een ‘Porschist’? Een Jaguar XK150 Roadster

Het ultieme collectiestuk van eeuwige ‘Porschist’ Carlo Vanhove? Een Jaguar XK150 Roadster (1958).

‘Ik heb altijd speciale auto’s gehad, maar ik ben bovenal een Porschist’, zegt Carlo Vanhove wanneer we aankomen op het kasteeldomein van Zwijnaarde. ‘Met mijn voormalige Porsche 911 (1976) heb ik massa’s rally’s gereden, zoals Bilbao-San Sebastian-Biarritz met een jeugdvriend: prachtig. In Luik-Rome-Luik werd ik twee keer tweede. Ik had ook enkele Porsche 356’s. De recentste, een schitterende SC Cabriolet (1961) in Dolphin Grey, kocht ik in Californië voor 89.000 dollar. Vijf jaar later verkocht ik hem voor 200.000 euro.’

Zijn klassieke Porsches heeft hij verkocht om te investeren in zijn hoeve, vertelt hij. ‘Nu mis ik ze wel, voor echte rally’s. Een Porsche blijft een Porsche. Maar we worden ouder en mijn vrouw Nathalie zit graag comfortabel in een auto.’

Carlo Vanhove heeft minstens veertig auto’s gehad. Als daily staan momenteel een Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet (2022) op de oprit. © Thomas Vanhaute

De eerste auto waarmee Vanhove reed, was de Peugeot 304 Décapotable van zijn moeder. Daarna kocht hij zelf een Golf GTI (1981). ‘Toen ik een tiener was, had mijn vader als daily een tweedehandse Jaguar XK Coupé. Een auto waarmee ze veel miserie hadden. Na enkele jaren verkocht vader hem voor 10.000 Belgische frank (250 euro, n.v.d.r.). Toen al dacht ik: ooit wordt die geld waard. Nu is dat makkelijk 100.000 tot 150.000 euro. Die wondermooie auto is altijd in mijn hoofd blijven spoken. Ik droomde van een open exemplaar in British Racing Green met beige kap. Vier jaar geleden belde een vriend. Hij wist in Brussel een Jaguar XK150 Roadster Coupé (1958) staan. Toen we gingen kijken, bleek het een bordeaux exemplaar met zwarte kap. ‘Wat staan we hier te doen?’, was mijn eerste reactie. Maar toch was ik zeer snel verkocht.’