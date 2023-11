‘Ik rijd al 57 jaar rond met de Volvo Amazon 122 S’

Etienne Van de Velde rijdt al 57 jaar rond met de Volvo Amazon 122 S die hij in 1966 nieuw kocht. ‘Ik heb geluk gehad, zeker?’

‘Rijden is één ding, blijven rijden is iets anders, zei onze pa altijd’, lacht Etienne Van de Velde. De intussen 88-jarige Van de Velde heeft de raad van zijn vader zeer letterlijk genomen en rijdt al 57 jaar rond in de Volvo Amazon 122 S die hij in 1966 nieuw kocht. ‘Als dagelijkse auto?’, vragen we tot drie keer toe. ‘Tja, er is al eens een dag dat ik er niet mee rijd’, antwoordt hij laconiek.

Het Zweedse icoon staat prominent op de oprit. De kilometerteller met vijf digits staat op 86.457, maar volgens Van de Velde is de werkelijke stand 1.686.457. Toch stond Volvo in 1966 niet bovenaan het lievelingslijstje van zijn eigenaar. ‘In juli 1966 was er een vrachtwagen op mijn Kever ingereden’, begint hij zijn verhaal. ‘Vervolgens wilde ik een Mercedes 190 bestellen. Ik had de kleur al gekozen toen de verkoper vroeg wanneer ik hem wilde hebben. ‘Gisteren’, antwoordde ik.’ In werkelijkheid kon de Mercedes pas in april van het volgende jaar worden geleverd. Waarop Van de Velde vriendelijk bedankte en naar een Volvo-garage stapte. ‘Daar stond deze auto als enige in de toonzaal. Ik heb meteen betaald en kon hem enkele dagen later afhalen.’

© Thomas Vanhaute

‘Aanvankelijk voelde hij nogal stug aan’, herinnert hij zich. ‘Na een halfjaar werd rijden plezanter. Een jaar of drie later lachten sommigen dat ik stilaan naar een andere mocht uitkijken – ook mijn eerste Kever was in een ‘perte totale’ geëindigd. Met deze auto heb ik één ongeval gehad. Toen is de koetswerkplaat rechts vooraan vervangen. Ook het radiatorrooster werd eens gestolen. Net als de benzine, waarna ik een dop met een slot liet monteren. Hij verbruikt 9,2 liter. Valt goed mee, hè?’