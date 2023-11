‘Mag ik één auto houden, dan kies ik de Chevrolet Corvette C6 ZR1 Centennial Edition’

Deze Corvette C3 was de allereerste in de collectie. © Thomas Vanhaute

‘Mijn C1 van 1954 staat nu elders – hier heb ik een chronisch plaatsgebrek’, excuseert hij zich. ‘Vanaf dat jaar werden ze gebouwd in St. Louis. In 1988 verhuisde de productie naar Bowling Green in Kentucky, waar ze tot vandaag is. Niet één Corvette heeft een metalen koetswerk.’

‘Vanaf de C4 (1990) kwam de ZR1, de zogenaamde ‘king of the hill’ met een door Lotus ontwikkelde motor, waarmee de Corvette toetrad tot de supercar-league. Er zijn geruchten dat de C8 ZR1 duizend pk zal hebben. Op de achteras! Er komt ook een hybride E-Ray. Maar nog altijd wordt wat op ons neergekeken in autoland: sommigen beschouwen een Corvette nog steeds als een ordinaire productiewagen. Terwijl de prijzen de pan uit rijzen. De topversie is in twee jaar tijd 100.000 euro duurder geworden. Nu kost hij 240.000 euro.’ Hij toont het ‘Corvette Blackbook’. ‘Daarin zie je álles vanaf het prille begin tot vandaag: productieaantallen, prijzen, opties enzovoort. Jaarlijks wordt er een nieuwe editie uitgegeven. Het is mijn bijbel.’

Autobiografie Danny Straetmans (60) | Zaakvoerder Dakwerken Straetmans | Daily | Mercedes GLE 350 de EQ Power (2021).

| Eerste | Fiat Mirafiori 1600 (+/- 1977).

| Beste | Mercedes-Benz S 350 d Lang met AMG-pakket (+/- 2013).

| Slechtste | Volvo 245 Diesel (1978).

| Droom | Corvette C7 ZR1. ‘Ik had een deal met iemand in Dubai, maar dat bleek een oplichter.’

‘Die kent hij bijna uit het hoofd’, aldus Christine, terwijl haar man de gitzwarte Centennial-editie van de C6 ZR1 (2012) toont, waarmee de honderdste verjaardag van Chevrolet werd gevierd. ‘Een van de acht in Europa en de enige in België’, klinkt het. ‘Het is lang geleden, maar deze kan zo op het circuit. In Duitsland heb ik er eens 320 kilometer per uur mee gereden. Als ik er slechts één mag houden, wordt het deze. In het Corvette-museum in Wezep, Nederland, hebben ze er vierhonderd, maar deze ontbreekt. Ook mijn C7 Z06 Convertible (2015) is de enige in België. In de C7 keerde de benaming Stingray overigens voor het eerst sinds 1976 terug.’

De min-dertigjarigen zijn niet allemaal permanent ingeschreven. ‘Elk jaar een paar’, zegt hij. ‘Voor sommige betaal ik 13.000 euro biv en 5.000 euro verkeersbelasting. De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) mag me eens een cadeau geven. Het aantal auto’s dat ik al kocht, kan ik niet tellen. Het zijn er makkelijk vijftig. Sommige ben ik vergeten.’

De Corvette C2 Convertible (1966) in nagenoeg perfecte staat. © Thomas Vanhaute