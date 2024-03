‘Mijn LR539 Supertraction Décapotable was van Johnny Hallyday’

Zijn eigen automerk richtte Rosengart in 1928 op. ‘Hij nam een licentie op de kleine, betaalbare Austin Seven en paste die aan voor de Franse markt. De LR2, hier in Torpedo-uitvoering (1929), was de start van zijn commerciële activiteit. Later kwam er een iets groter model, zoals deze LR44 (1932). Rosengart produceerde personenauto’s van 1928 tot in 1955.’

Ook zijn tweede aangekochte Rosengart, een open LR4 Torpedo (1931), is niet rijklaar. ‘Daar heb ik één keer mee gereden. De motor liet ik vijftien jaar geleden reviseren, maar hij is er nog niet in geplaatst. De LR2-bestelwagen (1930) staat mooi ‘dans son jus’ en is wél rijwaardig. ‘Die heeft in de Pyreneeën rondgereden met boerderijproducten. Kijk: het logo van Daniel & Marie Collet staat er nog op.’

De LR2-bestelwagen (1930) staat mooi ‘dans son jus’. © Thomas Vanhaute

Zijn pièce de résistance is de imposante LR539 Supertraction Décapotable (1939). ‘Die was ooit van Johnny Hallyday: een verjaardagscadeau van Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Gérard Lenorman, Coluche en Dani. Maar hij heeft er weinig mee gereden: wellicht was hij niet snel genoeg. Later kwam de auto in een museum in Nancy en bij een Zwitserse verzamelaar terecht. Na diens overlijden kon ik hem van de weduwe kopen. Er werden er slechts 1.053 van gebouwd. Twee daarvan werden vorig jaar geveild voor meer dan 40.000 euro. En daar was nog veel werk aan. Deze is in concoursstaat of het scheelt niet veel.’

‘Ik doe zelf geen concours. Ik rij hier alleen in de buurt rond.’ Voor de jaarlijkse ‘Concentration’ van de Club L. Rosengart France, telkens op een andere plek in Frankrijk, zet ik een auto op de aanhangwagen. Ik ben al ruim twintig jaar lid van de club, die zo’n tweehonderd leden telt. Mijn vrouw en dochter Jolien gaan ook altijd mee.’

Dirk Vermeersch’ pièce de résistance is de imposante LR539 Supertraction Décapotable (1939). © Thomas Vanhaute

In de garage staan naast miniaturen en een trap­auto ook andere uitvindingen van Lucien Rosengart. ‘Hij had 130 patenten op zijn naam’, vertelt Vermeersch. Een hulpmotor voor een fiets, een batterijlader, dynamo’s: het staat hier allemaal. ‘Zijn tafelvoetbalspel zag ik één keer aangeboden, maar dat lag buiten mijn budget.’