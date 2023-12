‘Mijn autoliefde begon met de Ferrari F40 van Jean-Pierre Van Rossem’

Zijn autoliefde begon met een Ferrari van Jean-Pierre Van Rossem. Maar zelf houdt Stefan Vanluyten het voorlopig bij Lotus en Jaguar.

Zijn dagelijkse verplaatsingen doet Stefan Vanluyten elektrisch: op de oprit staat een knappe Porsche Taycan (2021). Er is ook een hybride Mini Countryman (2019) en een Mini Cooper SD (2018) in huis. Maar zijn hart klopt vooral voor twee contrasterende klassiekers. ‘In een vorig leven was ik freelance-autojournalist’, vertelt hij. ‘In oorsprong was ik een vliegtuigfreak, maar als tiener ging ik met mijn neef parkeerwachter spelen op het racecircuit van Zolder. Ik herinner me hoe ik Jean-Pierre Van Rossem zag arriveren in zijn Ferrari F40. Dat sprak nogal tot de verbeelding. Zo begon de autoliefde. En ik schreef graag.

Aan het eind van mijn opleiding vertaler Engels-Frans kreeg ik goede punten voor mijn masterverhandeling over Aston Martin. In die periode ontdekte ik het eerste nummer van het Nederlandse British Classics & Sports Car Magazine. Het stond vol taalfouten. Ik heb toen een lange brief met taaladviezen gestuurd en kon er aan de slag. Het was daar dat mijn liefde voor de Lotus Elise ontstond. Toen ik die in 1996 op het Autosalon van Brussel zag staan, wist ik meteen: dit is mijn droomauto.’

Vandaag staat er een exemplaar uit 2000 onder zijn op maat gemaakte carport. ‘In 2012 waren we ons huis aan het bouwen’, vertelt hij. ‘Om te besparen gingen we bij mijn schoonouders wonen. Enkele weken later kocht ik de Elise. Dat was, euh, een beetje raar, maar ik kon hem niet laten schieten. De auto was geaccidenteerd. Er is nog veel liefde in gekropen. En centen, boven op de 12.500 euro die ik betaalde. Het gros liet ik over aan specialisten.’

