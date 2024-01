‘Mijn favoriet? De Morgan ARP4, dé klassieke Engelse sportwagen

De Morgan ARP4 kocht Stefan Streep gloednieuw. Er zijn maar vijftig exemplaren van gebouwd, waarvan er intussen drie verloren zijn gegaan. © Thomas Vanhaute

Nu rijdt mevrouw vooral met de Morgan Plus 4 (2009). ‘Die vonden we ruim tien jaar geleden, uitgebrand. Ik maakte hem beter dan nieuw. Het chassis en de voortrein van dit type zijn precies zoals in 1936, met een starre achteras en bladveren. Als je in een put rijdt, hoor je een klap. Maar dat is niets om je zorgen over te maken.’ (lacht)

Autobiografie Stefan Streep (63) | Carrossier | Daily | ‘SsangYong Actyon Sports (2018).’

| Eerste | ‘Opel Kadett (+/- 1968). Een Triumph Spitfire mocht niet van mijn vader. Voor de Kadett betaalde hij 800 frank (20 euro, n.v.d.r.).’

| Beste | ‘Morgan ARP4 (2015).’

| Slechtste | ‘Geen, al was ik met de Kadett niet tevreden.’

| Met spijt verkocht | ‘Een origineel gebrachte Norton 16H 500 cc-motorfiets van 1936.’

| Droom | ‘Morgan Aeromax. Maar die kost tweedehands 235.000 euro.’

In 2015 kocht hij een gloednieuwe Morgan ARP4. Prijskaartje: 88.000 euro. Het is een speciale serie, ontwikkeld door Morgans raceafdeling Aero Racing voor het 65-jarige bestaan van de Plus 4. ‘Er werden vijftig exemplaren gebouwd, waarvan er drie verloren zijn gegaan. De 2.0-motor van Cosworth is goed voor 225 pk.’

De 2.0-motor van Cosworth die in de ARP4 steekt, is goed voor 225 pk. © Thomas Vanhaute

Het koetswerk bestaat uit met aluminium bekleed multi­plex. ‘Het is een groot misverstand dat een Morgan een houten chassis heeft’, zegt Streep. ‘Dat is altijd van ijzer of aluminium. Maar de bak waarin je zit en de bodemplaat zijn wél van multiplex.’

​‘De ARP4 kopen was een hele belevenis, mét een bezoek aan de fabriek in Malvern’, vertelt hij nog. ‘Ik ben er vijf keer geweest. Ook dat is bijzonder bij Morgan: je kent de medewerkers. Tijdens de bouw van je auto sturen ze berichten. Ik kon zelfs de CEO bellen. En hoewel het bedrijf sinds 2019 in handen is van de Italiaanse groep Investindustrial, die eerder aandeelhouder was van motorbouwer Ducati en Aston Martin, worden ze nog altijd met de hand in elkaar gezet. Als je de fabriek binnenkomt, zie je ze op schragen staan. Dat is duur. Maar zoals velen hoop ik wel dat de productie niet verhuist naar India of zo. Hoewel, er worden ook Ducati’s gebouwd in Thailand. Misschien is dat minder erg dan we denken.’

Streeps groene Morgan Plus 8 (1990) heeft amper 9.800 kilometer op de teller. © Thomas Vanhaute

Zijn Plus 8 (1990) heeft amper 9.800 kilometer op de teller. ‘Die kocht ik in Duitsland na zes maanden onderhandelen. Toen stond er 5.000 kilometer op de teller. Ik zet er jaarlijks duizend bij, om alles in beweging te houden. De 3.9 V8-motor van Rover – die oorspronkelijk van Buick komt – heeft massa’s koppel en rijdt zeer plezierig.’